Rennen voor een gezonder leven, basisschool Ede start met Daily Mile

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder:

Drie keer in de week

Zolang er maar extra bewogen wordt, is het idee van de school. En dat minstens drie keer in de week. Als iedereen het volhoudt wacht de school het certificaat 'Beweegschool'.

Meedoen en volhouden is belangrijker dan snelheid, want volgens coördinator Stefanie Jongeling zorgt dat voor meer conditie en eigenlijk nog veel meer dan dat: "Een goede conditie zorgt dat je je goed voelt, dat je ook voor jezelf durft op te komen en het zorgt voor betere leerresultaten."

Eerlijke leerlingen

De scholieren lijken enthousiast. En ze zijn ontwapenend eerlijk over hoe het rennen ze afgaat. Bij de start gaan zo'n honderd leerlingen er nog als een raket vandoor. Maar al na een halve minuut blijft een behoorlijk grote groep achter. De koplopers blijken leerlingen die in hun vrije tijd ook al veel sporten.

Mohamed uit groep 7 is fanatiek voetballer en combineert dat met kickboksen. Hij is bescheiden: "Ik kan altijd nog beter worden. Dus dit rennen is goed voor mij." Maar Mohamed vindt wel dat anderen ook mogen trainen.

Bij Nada bijvoorbeeld is de pijp als snel leeg. "Het is niet zo goed gegaan maar ik ren eigenlijk nooit in de ochtend." Nada heeft wel al bedacht hoe zij binnenkort al in de buurt van de kopgroep kan komen: "Achter bij mijn flat kan ik trainen en rondjes lopen. Ik ga beter worden, echt mijn best doen. Dat beloof ik."

Geen fris maar water

Bij Alamana is gezond en fit worden een belangrijk doel. Daarom wordt alleen water gedronken in de pauze en is frisdrank in de ban gedaan. Daarnaast geven voedingscoaches als Imke Janssen adviezen. "Als je veel suiker eet of drinkt zorg dat heel even voor energie, maar daarna komt een dip. Veel kinderen nemen een fruitbar ofzo mee. Maar je kunt veel beter wat groenten of fruit meenemen."

De kans is groot dat het certificaat 'Beweegschool' wordt verdiend. De begeleiders gaan er vanuit dat de Daily Mile daarna vast onderdeel wordt van de schoolweek.