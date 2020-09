Deze Nijmeegse muurschildering is al meer dan 2000 jaar oud

Onder de grond van Nijmegen liggen de resten van het oudste gebouw van Nederland. Van die oudste woonhuizen is natuurlijk weinig meer over, maar toch liggen er nog stukken in het archeologisch depot. "Vanaf het begin hebben we resten", vertelt archeoloog Joep Hendriks in het tv-programma Ridders van Gelre. Uit het oudste huis hebben ze geen resten. "Maar wel van om de hoek, daar hebben we muurschilderingen in een kelder gevonden."

Verbrand

Het gaat dus om muurschilderingen van ruim tweeduizend jaar oud. Hendriks: "Het huis is helemaal verbrand. De muren zijn ingeklapt en in de kelder terecht gekomen." De muurschilderingen zijn daardoor goed bewaard gebleven onder de grond, totdat ze in 2005 werden opgegraven.

Een complete muur is nog niet hersteld. "Er valt nog genoeg te puzzelen", aldus de archeoloog. De muurschilderingen bestaan uit enkele gekleurde stroken, met daarop schilderingen van planten en dieren.