SP'er 'van de straat' wil het gaan maken in Den Haag

Zeker is het nog niet, maar Biharie zou de overstap graag maken: "Ik heb nooit per se de ambitie gehad om Kamerlid te worden, maar zie een kans om de Tweede Kamer als middel te gebruiken om de stem van de straat naar de Kamer te brengen", schrijft zij.

In de kijker gespeeld

De Apeldoornse liet al van zich spreken, ook toen haar partij niet in de gemeenteraad zat, door acties zoals #genoeg (gericht tegen geweld tegen vrouwen), columns en via sociale media en later ook haar werkzaamheden voor de landelijke partij. In 2018 kreeg de SP twee zetels in de Apeldoornse raad.

Haar inspanningen zijn niet onopgemerkt opgebleven. Op de conceptlijst van de SP staat zij voorlopig op plek elf. De leden moeten daar nog definitief over beslissen. De SP heeft op dit moment 14 zetels.

In Apeldoorn blijven

Biharie vertelt dat zij, mocht ze in de Kamer belanden, in Apeldoorn wil blijven wonen. De laatste Apeldoorner die Biharie voorging richting Den Haag, was toenmalig wethouder Paul Blokhuis (ChristenUnie). Hij is nu staatssecretaris en woont nog altijd in Apeldoorn.

Biharie is overigens niet de enige Gelderlander op de kandidatenlijst. Sarah Dobbe uit Arnhem, Hans Boerwinkel uit Doetinchem, Martijn Stoutjesdijk uit Zaltbommel en Gerrie Elfrink uit Arnhem staan respectievelijk op plek 15, 16, 21 en 25.