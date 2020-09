Vader die zoontje opsloot in kist moet 4,5 jaar de cel in

De vader van het Duitse jongetje dat drie jaar geleden volledig ondervoed en mishandeld werd ontdekt op een camping in Winterswijk, moet 4,5 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 5 jaar voor onder andere mishandeling en verwaarlozing.

De ouders moesten dinsdag 8 september voor het hof verschijnen. Maar de moeder van het jongetje zit nog vast in Duitsland voor de mishandeling van een andere, oudere zoon en kon niet uitgeleverd worden. De vader had die straf al uitgezeten. Vanwege het feit dat de moeder nog in Duitsland zit, werd twee weken geleden alleen het hoger beroep tegen de vader inhoudelijk behandeld.

Opgesloten in een kist

De zaak kwam aan het licht toen het jongetje in juli 2017 op de camping in Winterswijk 's ochtends vroeg eten uit een koelkast pakte in de tent van een ander gezin. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren. Hij was acht jaar oud, maar zag eruit als een kind van vijf.

Het gerechtshof vindt dat de man samen met zijn partner ernstige misdrijven heeft begaan tegen zijn zoontje. Zo is hij 's nachts opgesloten in een kist en kon hij er niet uit om zijn behoefte te doen. Daarnaast werd hij vastgebonden in een auto en kreeg hij te weinig eten. Het gerechtshof vindt dat de ouders hulp hadden moeten inschakelen.

'Als een zwijn behandeld'

Volgens één van zijn twee zusjes werd haar broer door hun ouders als 'een zwijn' behandeld. Hij werd niet gedoucht, maar afgespoeld met de tuinslang. Tijdens het hoger beroep vertelde de vader - net als eerder voor de rechtbank - dat de jongen onhandelbaar was en dat hij daarom gestraft werd en dat hij soms in een kist moest, omdat hij anders wegliep. Ook zei hij dat het hem speet dat hij niet eerder hulp had ingeschakeld voor zijn zoon, maar dat hij dat niet had gedaan, omdat hij bang was alles te verliezen.

Het gezin verbleef al maanden op de camping in Nederland. Het stel was uit Duitsland gevlucht omdat de vrouw zwanger was en ze haar kind niet in de gevangenis wilde krijgen. Ze moest in haar thuisland namelijk nog de straf uitzitten die ze kreeg voor de mishandeling van haar oudere zoon.

De rechtbank in Zutphen veroordeelde de vader en moeder in 2018 tot 3 jaar cel. Van het gerechtshof moet de man nu dus 4,5 jaar de gevangenis in. Het hoger beroep tegen de moeder wordt later behandeld.

