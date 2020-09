LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 18 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 18 september

21:42 - Campagnes om jongeren te informeren over corona

Een belangrijke brandhaard van het virus zijn studentenhuizen, benadrukten Rutte en De Jonge op de persconferentie. Er komen ook gerichte campagnes om verspreiding in studentensteden beter aan te pakken. Wageningen is een voorbeeld van een studentenstad waar veel besmettingen zijn.

Maar de premier zei ook: "Niet alle studenten doen het fout." Het probleem is volgens hem vooral het cafébezoek van deze groep. "Je moet niet heel hard in elkaars oor staan tetteren", aldus de premier.

20:26 - Feestwinkel met handen in het haar

Nu het ene na het andere evenement van de kalender verdwijnt, hebben ook feestwinkels het moeilijk. Waar de verkoop van outfits voor Halloween of het Oktoberfest normaal voor inkomsten zorgt, wordt er nu bijna niks verkocht. Feestwinkel Festival in Doetinchem zit met de handen in het haar.

19:58 - Speler Vitesse besmet met coronavirus

Naast de acht stafleden van Vitesse die besmet zijn geraakt met het coronavirus is ook verdediger Jacob Rasmussen positief getest op het virus. Dat werd vrijdag bekend.

Jacob Rasmussen heeft ook corona. Foto: Omroep Gelderland

Rasmussen heeft woensdag uit voorzorg al geen contact meer gehad met medespelers en heeft de trainingen van donderdag en vrijdag overgeslagen. Lees hier meer over de besmettingen bij Vitesse.

19:28 - Kinderen tot 12 jaar niet meer getest bij milde klachten

Kinderen tot en met 12 jaar met milde klachten hoeven niet meer getest te worden op het coronavirus. Dat heeft het kabinet besloten na advies van het OMT, zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdag.

Kinderen met een snotneus, kriebelhoest of keelpijn kunnen gewoon naar school, aldus de minister. "Het verspreidingsrisico is heel gering." Het scheelt ook drukte als ze niet meer getest worden.

Ouders die hun kinderen toch willen laten testen mogen dat gewoon doen.

19:21 - Geen nieuwe coronamaatregelen voor Gelderland

Onze provincie krijgt nog niet te maken met nieuwe regionale coronamaatregelen. Het kabinet vindt extra maatregelen op dit moment alleen nodig in zes regio's in het westen van het land.

De regio's waar de extra maatregelen gaan gelden zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden). Daar wordt het maximale aantal mensen dat binnen of buiten bijeen mag komen verlaagd van honderd tot vijftig, bevestigen Rutte en De Jonge.

18:58 - Coronabesmettingen wooncentrum ouderen Ugchelen

Wooncentrum De Sprengenhof in Ugchelen is voor 48 ouderen zeker voor tien dagen op slot gegaan voor bezoek, na besmetting van zeven bewoners en vier medewerkers. Lees hier het hele verhaal over de besmettingen in het wooncentrum voor ouderen.

18:52 - Persconferentie coronamaatregelen live te volgen

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt. Dat baart de overheid zorgen. Deze vrijdagavond om 19.00 uur is er daarom een nieuwe persconferentie met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Deze is hier te bekijken.

18:26 - Dit is de Nederlandse 'coronarekening'

De Algemene Rekenkamer heeft een online dashboard gepubliceerd met een overzicht van alle steunmaatregelen en de bijbehorende overheidskosten. Er is te lezen welk ministerie hoeveel geld heeft gestoken in welke noodmaatregel en welke partijen die steun hebben ontvangen. "We willen hiermee inzicht geven in de kosten van de maatregelen voor de bestrijding van de coronacrisis, en zodra het kan ook de resultaten ervan", schrijft de Rekenkamer.

17:49 - Veel besmettingen Wageningen: groepen studenten niet welkom in horeca

Horecaondernemers in Wageningen moeten er vanaf vrijdag op toezien dat studenten en jongeren met niet meer dan tien mensen bij elkaar hun zaak bezoeken. Kroegbazen moeten grotere groepen weigeren. Die dringende oproep heeft loco-burgemeester Leo Bosland vrijdag aan de horeca in Wageningen gedaan. Bosman hoopt met de maatregel te voorkomen dat er in Wageningen landelijk of regionaal opgelegde strengere maatregelen genomen moeten worden.

Op de fiets door de teststraat in Wageningen. Foto: Omroep Gelderland

Het aantal coronabesmettingen in Wageningen loopt al een poos op. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend had de gemeente naar verhouding de meeste gevallen van heel Nederland. Er werden woensdag vijftien positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op meer dan 40 gevallen per 100.000 inwoners.

17:34 - 'Mondkapjesrichtlijn ouderenzorg deels gebaseerd op schaarste'

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het RIVM om opheldering gevraagd over de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg. Dat zei minister voor Medische Zorg Tamara van Ark vrijdag. Aanleiding is berichtgeving van Nieuwsuur, waaruit naar voren komt dat niet alleen veiligheid maar ook schaarste een rol speelde in de totstandkoming van de oorspronkelijke richtlijn. Daarnaast werd onthuld dat een belangrijke richtlijn stilzwijgend is aangepast en dat medewerkers nu wél mondkapjes moeten dragen bij kort contact. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos en ook bonden reageren ontzet.





17:18 - Opnieuw besmettingen bij zangkoren Heerde

Een aantal zangkoren in Heerde was weer aan het zingen geslagen, nadat de coronacrisis het dorp vol raakte. Onder leden van die koren zijn nu twee besmettingen vastgesteld. Om welke koren het gaat is onbekend. De gemeente doet een dringend verzoek 'voorlopig af te zien van repetities en uitvoeringen'. Lees het hele verhaal hier.

16:37 - Achterhoekse carnavalvereniging last activiteiten af

Foto: Regio 8

Carnavalsvereniging De Paverts uit Zeddam heeft vanwege het coronavirus alle carnavalsactiviteiten afgelast. Hiermee volgt de Zeddamse vereniging het besluit van zustervereniging De Dolbotters uit Kilder.

Lees meer bij Regio 8

16:23 - Bijna 2000 nieuwe besmettingen erbij

Er zijn vrijdag bijna 2000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat heeft minister-president Mark

Rutte gezegd tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad.

15:11 - Boete voor Grapperhaus om corona, hij heeft nu een strafblad

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft alsnog een boete gekregen voor het schenden van de coronaregels bij zijn bruiloft. De boete bedraagt 390 euro. Hij heeft nu een strafblad. De Tweede Kamer bepaalde eerder deze maand overigens dat coronaboetes niet mogen leiden tot een strafblad. En wie moet dit nu gaan regelen? Juist: Grapperhaus.

Lees meer bij de NOS.

15:03 - Kunt u later terugbellen?

Het is vrijdagmiddag moeilijk om telefonisch een afspraak te maken voor een coronatest. Het telefoonnummer daarvoor, 0800-1202, is slecht bereikbaar. Het is niet bekend waardoor dat komt. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland, waar de regionale gezondheidsdiensten onder vallen, raadt mensen aan om het later vrijdagmiddag nogmaals te proberen.

14:56 - Ouderenbond woest over 'oude' mondkapjesrichtlijn

Foto: Pixabay

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is geschokt over het nieuws dat de oorspronkelijke mondkapjesrichtlijn van het RIVM voor de ouderenzorg gebaseerd is op schaarste, en niet gebaseerd op medisch advies en veiligheid. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: "Schandalig! Nu zijn verzorgers, ouderen, mantelzorgers en naaste het verkeerde de been gezet. Terwijl er zo veel angst onder senioren was. Die angst blijkt nu terecht."

Het RIVM trok een belangrijk advies over mondmaskers in de ouderenzorg stilzwijgend in, meldt Nieuwsuur. Het RIVM zegt in een reactie dat schaarste wel degelijk een rol speelde bij de oude mondkapjesrichtlijn 'en dat hebben we ook nooit ontkend'.

14:48 - Spannend hoor, zo'n coronatest

De corona-uitbraak bij Vitesse houdt de gemoederen bij NEC ook bezig. Iedereen binnen de club beseft dat het bij NEC ook zomaar een keer mis kan zijn. "Op de wedstrijd na is dat het spannendste moment van de week, dat je die test hebt gehad en dan een dag later hoor je of negatief of positief bent getest", vindt trainer Rogier Meijer.

Foto: Omroep Gelderland

Lees hier meer.

14:40 - Te druk na zonsondergang op de Hoge Veluwe

De jaarlijkse bronstexcursies in park De Hoge Veluwe gaan dit jaar niet door. Volgens het park is er te weinig ruimte in de wildobservatiehutten om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen. Maar toch is het druk met publiek. Het loopt de spuigaten uit, meldt boswachter Henk Ruseler. "We zien steeds vaker dat grote groepen mensen na zonsondergang de natuur intrekken. En dat verstoort de dieren."

Lees hier meer.



 

14:28 - Rheden geeft extra aan voedselbank in Arnhem

Foto: archief Omroep Gelderland

De gemeente Rheden geeft 5.000 euro extra aan de voedselbank in Arnhem. Dit gebeurt volgens een woordvoerster 'omdat de afgelopen tijd meer voedselpakketten zijn verstrekt in onze gemeente dan vóór de coronacrisis'. De Voedselbank Arnhem heeft de afgelopen maanden wekelijks aan ruim tweehonderd huishoudens in de gemeente Rheden een voedselpakket verstrekt. Dat zijn veel meer pakketten dan normaal het geval is.

14:04 - 'Maatregelen gaan zondag om 18.00 uur in'

De maatregelen die het kabinet vanavond gaat aankondigen voor regio's waar het aantal besmettingen sterk oploopt, gaan zondag om 18.00 uur in. Dat melden bronnen aan de NOS. Het gaat vooral om veiligheidsregio's in de Randstad. De drie Gelderse veiligheidsregio's lijken de dans te ontspringen.

13:58 - Wegen herdenkingsplaatsen Airborne afgesloten, maar plechtigheden bij Omroep Gelderland

Wil je dit weekend naar een plek in het kader van de Airborne-herdenkingen? Activiteiten gaan vanwege coronamaatregelen NIET door. Wegen zijn afgezet. Maar niet getreurd. Omroep Gelderland zendt plechtigheden die wel doorgaan rechtstreeks uit.

Foto: Pixabay

Lees hier meer.

13:10 - Mogelijk ook extra coronamaatregelen in Gelderland-Zuid

In zes regio's gaat het coronavirus zo snel rond, dat het kabinet vrijdag vermoedelijk met maatregelen komt om de verspreiding tegen te gaan. Maar er zijn meer regio's waar de alarmbellen afgaan, waaronder Gelderland-Zuid. Gelderland-Zuid kwam in de afgelopen 8 dagen 5 keer boven de signaalwaarde uit; als het aantal besmettingen in een regio stijgt tot meer dan 7 op elke 100.000 inwoners, zijn mogelijk plaatselijke maatregelen nodig

13:06 - Noodfonds voor Arnhemse ondernemers

Arnhemse ondernemers die schade ondervinden door het coronavirus kunnen een beroep doen op een noodfonds van Stichting Ondernemersfonds Arnhem, SOFA. The Economic Board schrijft erover.

12:43 - Prins Constantijn sluit zichzelf op

Prins Constantijn zit in zelfisolatie. Een week geleden had hij 'nauw contact' met iemand die besmet is met het coronavirus. Dat laat de prins, die afgelopen dinsdag nog in de Grote Kerk aanwezig was bij Prinsjesdag, vrijdag weten op Twitter. Hij lijkt zelf geen klachten te hebben en is niet getest. "Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik waarschijnlijk helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraag me af of ik wel voldoende afstand gehouden heb, handen gewassen.. Denk het wel."

 Constantijn van Oranje@constantijn14 In zelf-isolatie vanwege ‘nauw contact’ met positief getest persoon. Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik wrsch helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraagt me af of ik wel voldoende afstand gehouden hebt, handen gewassen.. Denk het wel. 11:14 - 18 sep. 2020 Andere Tweets van Constantijn van Oranje bekijken

12:36 - Druk op het paracentrum in Teuge na 'coronapauze'; geen zorgen na drie recente ongelukken

Drie parachutisten raakten deze maand na hun sprong vanaf Nationaal Paracentrum Teuge gewond. Een Duitse vrouw brak beide enkels bij de landing. Erwin van der Braak van het paracentrum zegt niet bezorgd te zijn na de incidenten. "We springen nu heel veel in een korte tijd. We mogen door corona vanaf 1 juni weer springen. Dus er wordt in drie maanden tijd veel gesprongen. Bijna iedereen wil inhalen wat we normaal in 6 of 7 maanden doen."

Lees het bericht hier.

12:22 - Besmettingen bij Vitesse

Vitesse kampt met een uitbraak onder leden van de staf. Spelers zijn niet besmet. De wedstrijd van de Arnhemmers zaterdag tegen Sparta gaat gewoon door.

 

12:10 - Veiligheidsregio controleert sportclubs

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat vaker controleren of bij sportclubs de coronaregels in acht worden genomen. Dat meldt de Stentor. "We zien dat daar het besmettingsaantal wat hoger ligt", zegt woordvoerder Heidi Otten van de Veiligheidsregio.

11:58 - Brummen scheldt sporthuren kwijt

Sportclubs in Brummen hoeven over maart, april en mei geen accommodatiehuur te betalen. Eerder kondigde het Rijk hiervoor een speciale regeling aan. Die wordt door Brummen nu uitgevoerd. Sportwethouder Cathy Sjerps: "We hebben gezien dat sportverenigingen zich enorm inzetten om het sporten en bewegen voor onze inwoners mogelijk te maken. Juist deze tijd laat zien hoe belangrijk het is dat we actief en gezond leven. Het kwijtschelden van de huur draagt bij aan het behoud van de sport voor de gemeente Brummen."

10:33 - Door corona meer werkloosheidsuitkeringen

In augustus ontvingen 292.000 mensen een werkloosheidsuitkering, tegenover zo'n 234.000 een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van donderdag verschenen cijfers van het UWV.

Hoe het in jouw gemeente zit, zie je hieronder.

 

10:28 - Het wordt drukker bij de voedselbank

Gelderse voedselbanken merken dat meer mensen aankloppen voor hulp. En de voedselbanken verwachten dat dit er nog meer worden.

Lees hier het verhaal.

10:21 - Speciaal telefoonnummer voor coronatest in zorg en onderwijs

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandag met voorrang laten testen. Dit kan 7 dagen per week tussen 7.30 en 21.00 uur. Maandagmorgen wordt om 7.30 uur het speciale telefoonnummer bekendgemaakt waarop zorg- en onderwijsmedewerkers met voorrang een coronatest kunnen aanvragen.

10:15 - WUR wijst studenten 'continu' op hun verantwoordelijkheid, zegt woordvoerder

In een reactie op de besmettingen in Wageningen zegt woordvoerder Annet Blanken van de Wageningen Universiteit: "Niet alle studenten staan ingeschreven in Wageningen of wonen in Wageningen. Veel eerstejaars wonen bijvoorbeeld niet in Wageningen. Het corona-dashboard is wat ons betreft niet leidend; we hebben vooral veel contact met de GGD en bekijken samen met hen regelmatig of extra maatregelen vanuit de WUR noodzakelijk zijn."

Blanken neemt het oplopende aantal besmettingen in Nederland 'zorgelijk'. "Corona is een belangrijk en niet te onderschatten onderdeel van een veilige leer-, werk- en leefomgeving. Vanzelfsprekend zijn in de communicatie van WUR richting de studenten de coronarichtlijnen vanuit de overheid ook het uitgangspunt en worden zij ook continu gewezen op de verantwoordelijkheid om zich te houden aan alle richtlijnen."

09:47 - Jacqueline Koops revalideert na corona

In Heerde werkt Jacqueline Koops aan haar herstel na corona en ze doet dat in de sportschool. Dat schrijft ze op Twitter. Koops moest begin deze maand haar werk als burgemeester van Heerde neerleggen. "Elke dag kost revalideren me ongeveer 3 à 4 uur", meldt Koops. Over 6 tot 12 maanden moet ze weer de oude zijn.

 Jacqueline Koops@JacquelineKoops Onder deskundige begeleiding van het Covid-19 team van de fysio praktijk in Heerde werk ik intensief aan mijn herstel. Elke dag kost revalideren mij ong 3 á 4 uur. Over 6-12 mnd moet ik weer de oude zijn. #LongCovid 07:07 - 18 sep. 2020 Andere Tweets van Jacqueline Koops bekijken

08:49 - Onze vraag van vandaag gaat over een mogelijke tweede lockdown

Foto: Pixabay, bewerking Omroep Gelderland

Onze vraag van vandaag gaat over een mogelijke tweede lockdown. Wat vind je ervan als die er zou komen? Laat je reactie achter op onze website.

08:27 - Relatief veel besmettingen in studentenstad Wageningen

De teststraat in Wageningen. Foto: Omroep Gelderland.

Al enkele dagen staat Wageningen bovenaan op het lijstje van gemeenten waar relatief (dat betekent in vergelijking met het aantal inwoners) de meeste besmettingen voorkomen. Studenten voeren de boventoon.

08:19 - Coronabonus voor supermarktpersoneel van Deen

Supermarktketen Deen keert een coronabonus uit aan het supermarktpersoneel. Het gaat om 10 procent van het loon dat is verdiend sinds maart. Bij het Noord-Hollandse concern Deen werken ruim negenduizend mensen. In Gelderland heeft Deen supermarkten in 't Harde en Harderwijk.

08:10 - Leerlingen in Lichtenvoorde in quarantaine

Foto: Pixabay

Scholieren en personeel van Het Bariet in Lichtenvoorde zijn tot en met maandag in quarantaine door enkele besmettingen in de school.

Lees het bericht hier.

08:01 - Nieuwe maatregelen kabinet

Premier Mark Rutte en minister De Jonge geven vanavond een persconferentie over regionale maatregelen tegen corona. Donderdagavond lekte uit dat horeca eerder dicht moet. Zo mag er in de horeca vanaf 00.00 uur niemand meer naar binnen en moeten gelegenheden om 1.00 uur sluiten. Of die maatregelen voor het hele land gaan gelden of alleen regionaal wordt vanavond bekend.