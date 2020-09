LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 19 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 19 september

21:51 - Het belangrijkste coronanieuws:

Bij het RIVM zijn in één dag 130 nieuwe besmettingen in Gelderland gemeld, tegenover 160 een dag eerder.

Op de intensive care van Nederlandse ziekenhuizen liggen 77 coronapatiënten, tien meer dan gisteren.

Ayman Sellouf van NEC is positief getest en mist de wedstrijd tegen Almere City.

21:47 - Artiestenmanager gooit noodgedwongen het roer om

Mathijs van den Brink uit Bemmel heeft 22 jaar een goedlopend bedrijf als artiestenmanager, maar sinds 16 maart komt er geen cent meer binnen. Door corona zijn alle boekingen geannuleerd. Zicht op betere tijden is er ook niet en dus gaat de manager van Ronnie Ruysdael nu aan de slag bij een webshop voor seksspeeltjes in Beneden-Leeuwen.

Mathijs van den Brink (rechts) bij zijn nieuwe werkgever. Foto: via Mathijs van den Brink

21:00 - In ziekenhuizen liggen zaterdag 327 coronapatiënten

Het afgelopen etmaal zijn 30 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. In totaal liggen nu 327 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 67 op de afdeling intensive care, negen meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

"Het aantal opgenomen besmette patiënten steeg afgelopen week met ruim 10 procent per dag", zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Het leidt tot aanzienlijke drukte bij met name de ziekenhuizen in het westen van het land."

Deze drukte wordt volgens hem versterkt door het grote aantal patiënten dat zich meldt met klachten die kunnen passen bij Covid-19. "Zij moeten in eerste instantie in isolatie worden opgevangen in afwachting van een testuitslag", aldus Kuipers.

19:47 - Topclub uit Wageningen wil hardere coronamaatregelen

De dambond speelt Russisch roulette met de levens van zijn leden. Dat is topclub WSDV uit Wageningen van mening. De damvereniging, een van de grootste van onze provincie, heeft een advocaat in de arm genomen om hardere coronamaatregelen af te dwingen. "Desnoods beginnen we een kort geding", zegt bestuurslid Marcel Monteba.

17:56 - 160 Gelderse besmettingen op één dag, vooral veel in Nijmegen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 160 nieuwe besmettingen in Gelderland gemeld. Vooral in Nijmegen kwamen er in één dag veel bij: 49.

Omgerekend naar 100.000 inwoners zijn er 27 besmettingen in Nijmegen vastgesteld, het hoogste aantal in onze provincie. Waar die opleving vandaan komt, is niet duidelijk. Ter vergelijking: in Arnhem gaat het om 8 op de 100.000 inwoners.

Zaltbommel scoort na Nijmegen relatief het slechtst, met 20 besmettingen op de 100.000 inwoners. Van de drie Veiligheidsregio's in onze provincie zijn de cijfers in Gelderland-Zuid dan ook het hoogst, met 82 positieve tests in een dag. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er veertig besmettingen bij en in Gelderland-Midden ging het om 38 positieve tests.

Landelijk werden in een dag tijd 1898 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan gisteren, toen er 1977 bijkwamen. Het aantal bij het RIVM gemelde ziekenhuisopnames is toegenomen met 33, een aantal dat sinds 19 mei niet meer werd waargenomen. Op de intensive care werden negen patiënten opgenomen, net als gisteren.

Bekijk de actuele cijfers op het coronadashboard.

16:23 - Airborne-herdenkingen flink versoberd

Normaal staan op de zaterdag van het Airborne-weekend mensen rijen dik te kijken hoe parachutisten hun sprong wagen boven de Ginkelse Heide. Hoe anders was dat vandaag in coronatijd. Er werd wel gesprongen, maar alleen voor het oog van enkele genodigden.

Bekijk een korte samenvatting van de versoberde herdenking in Ede:

 

Zaterdagmiddag was er ook een alternatieve herdenking in Driel. Daar vertelden Airborne-gemeente Overbetuwe, Ede, Arnhem en Renkum samen het verhaal van Operatie Market Garden. Bekijk die herdenking hier terug.

15:15 - Oost Gelre is een coronabrandhaard, volgens de burgemeester

"De afgelopen week is het aantal besmettingen in onze gemeente fors gestegen", zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. " Er zijn volgens haar twintig besmette personen bijgekomen. "Daarmee zijn wij een van de grotere brandhaarden in de Achterhoek", constateert de burgermoeder.

 

14:18 - Ook Arnhem en Nijmegen beperken bron- en contactonderzoek

Verschillende GGD'en beperken het bron- en contactonderzoek vanwege capaciteitsgebrek. Waaronder de regio's Arnhem en Nijmegen, meldt de NOS. Besmette inwoners moeten per direct voorlopig zelf hun nauwe contacten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Alleen risicogevallen worden nog door de GGD gebeld.

11:04 - Bruls krijgt haast dagelijks scheldmails

De voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, krijgt sinds het begin van de coronacrisis haast dagelijks scheldmails. Ook ontvangt hij bedreigingen via de mail. Hij wordt vergeleken met nazileider Joseph Goebbels en met nazi's in het algemeen. Een schrijver liet hem weten dat 'we met je gaan afrekenen'.

Foto: ANP