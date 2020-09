LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 20 september

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 20 september

18:41 - NEC-speler heeft corona en mist wedstrijd van vanavond

Bij NEC is Ayman Sellouf positief getest op het coronavirus. Hij heeft geen symptomen of klachten, maar moet wel de wedstrijd van zondagavond tegen Almere City missen.

16:37 - Tien coronapatiënten erbij op ic

Op de intensive care van Nederlandse ziekenhuizen liggen 77 coronapatiënten, dat zijn er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) tien meer dan zaterdag. Het aantal patiënten met Covid-19 op andere afdelingen dan de ic bedraagt 276, dat zijn er 16 meer dan een etmaal eerder, aldus het centrum zondag.

Het totaal aantal besmette patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen bedraagt 353. "Het aantal opgenomen patiënten blijft stijgen. We verwachten in de komende week een verdere groei, volgend op de nadrukkelijke toename in de afgelopen week van het aantal nieuwe besmettingen", aldus de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers. In de drukste regio's gaat de spreiding van patiënten volgens hem ook in het weekend door.

16:03 - 130 besmettingen erbij in Gelderland, minder dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 130 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland gemeld. Dat zijn er minder dan zaterdag, toen 160 nieuwe positieve tests werden gemeld.

Net als gisteren komen de meeste nieuwe meldingen uit Gelderland-Zuid, dit keer 63. In Nijmegen gaat het om 38 positieve tests, tegenover 49 een dag eerder.

In heel het land werden 1849 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook dat zijn er iets minder dan een dag eerder, toen er 1897 nieuwe positieve tests werden gemeld.

Het aantal bij het RIVM gemelde ziekenhuisopnames en doden blijft nog relatief laag. Het aantal nieuwe opnames bedroeg 20 en er waren vier nieuwe sterfgevallen.

11:51 - Herdenking gevallen Airborne-soldaten in Oosterbeek live terugkijiken

Traditioneel worden de militairen op de zondag van het Airborne-weekend met groot eerbetoon herdacht in het bijzijn van veteranen, hun familie en duizenden andere bezoekers. Schoolkinderen uit de omgeving leggen dan bloemen bij de witte grafstenen.

De herdenking in 2019.

Dit jaar is de herdenking vanwege het coronavirus besloten. De 'bloemenkinderen' zijn er niet bij. Verder zijn alle wegen naar de begraafplaats afgesloten, ook voor wandelaars en fietsers.

"Het is de eerste keer sinds 1945 dat er geen veteranen, nabestaanden of andere bezoekers welkom zijn bij de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

11:48 - "Intense stilte" bij Airborne Herdenking in Oosterbeek

De 'intense stilte' viel dominee Monique van Zoest zondagmorgen het meest op tijdens de 76e herdenking van de Slag om Arnhem op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. De Britse legerpredikant Richard Smith sprak van "het raarste jaar ooit." Beide voorgangers doelden op het ontbreken van veteranen van de Slag om Arnhem en de vele duizenden belangstellenden die gewoonlijk bij de herdenking zijn. Dit jaar waren er maar 23 genodigden op het ereveld vanwege de coronacrisis.

