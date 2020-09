LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 21 september

Dit was ons liveblog over het coronavirus, van 21 september 2020.

Het belangrijkste coronanieuws:

Bij het RIVM zijn in één dag 225 nieuwe besmettingen in Gelderland gemeld, tegenover 160 een dag eerder.

Op de intensive care van Nederlandse ziekenhuizen liggen 77 coronapatiënten, tien meer dan gisteren.

Online-afspraak maken voor een coronatest gaat niet, de website ligt plat.

18:42

Bijeenkomst Heerde afgelast vanwege coronabesmettingen

Dinsdag zouden verschillende gemeenteraden op de Veluwe in Heerde bijeenkomen om over de samenwerking voor de kop van de Veluwe te spreken. Die bijeenkomst is afgelast vanwege de toename van coronabesmettingen.

17:25

Voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel niet in alle Gelderse teststraten

Zorg- en onderwijspersoneel krijgt vanaf maandag voorrang bij coronatesten, dat geldt alleen niet overal. In Harderwijk en Zelhem geldt die voorrangsregeling bijvoorbeeld niet.

17:13

Online afspraken maken niet mogelijk: site ligt plat

De website coronatest.nl is niet bereikbaar, daardoor is het niet mogelijk om online een afspraak te maken. De overkoepelende organisatie van de GGD vraagt mensen om met 0800-1202 te bellen voor een coronatest.

16:40

Veel nieuwe besmettingen in Nijmegen

In Nijmegen zijn veel meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan in andere grote Gelderse steden. Dat blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het RIVM.

16:13

Meer dan 2000 nieuwe besmettingen

Landelijk is het aantal coronabesmettingen met bijna 2200 gestegen. Het is voor het eerst dat het aantal gemelde positieve tests in een etmaal boven de 2000 uitkomt

14:25

'Gewoon je bek houden'

De Graafschap gaat vanavond op bezoek bij Jong AZ, maar zal in het stadion niet worden aangemoedigd door supporters. De Superboeren gaan als het aan premier Mark Rutte ligt sowieso een stille wedstrijd tegemoet, want tegen RTL Nieuws zette hij vanochtend in ferme woorden uiteen wat hij ervan vond dat er alsnog gezongen en gejuicht wordt in het stadion: "Ze moeten gewoon hun bek houden"

12:08

Telefoonlijn GGD staat roodgloeiend

De telefoon bij de GGD staat vandaag roodgloeiend. Niet alleen de nieuwe lijn die speciaal bedoeld is voor zorgpersoneel en leraren, maar ook de normale. Een afspraak afzeggen, bleek uit ervaring van een redactielid nog niet te lukken. De GGD riep eerder vandaag op om ook 's middags te bellen.

10:55

Streep door carnaval in Vaassen

CV De Rossumdaerpers heeft de onvermijdelijke beslissing moeten nemen en een streep gezet door carnaval 2021 in Vaassen. "Nu de regering de maatregelen om het Coronavirus te beteugelen juist weer aanscherpt in plaats van verlicht, zouden we onszelf voor de gek houden als we nog langer vasthouden aan de illusie”, beseft voorzitter Rob Hoppenbrouwer. Het betekent dat er niet alleen een streep gaat door de festiviteiten met carnaval van 13 tot en met 16 februari, maar ook de presentatie van het nieuwe Prinsenpaar en het Prinsenbal in de aanloop naar het feest zijn afgelast.

