In dit bos ligt de crashlocatie van een Britse bommenwerper verborgen

In het programma Op Oorlogspad met Maarten van Rossem gaat Van Rossem samen met archeoloog Martijn Reinders de bossen in om de crashlocatie te vinden. De locatie is niet gemarkeerd. "Her en der liggen wel wrakonderdelen", vertelt de archeoloog. "Het is weinig, maar toch een klein stukje Short Stirling."

Niet alle inzittenden van het vliegtuig hebben het overleefd. "Het grootste gedeelte is gesneuveld of gevangengenomen", vertelt Reinders. "Er is één iemand die sprong toen ze over het pannenkoekenhuis vlogen." De militair, Lovegrove, landde op het dak van het restaurant. "Het verhaal gaat dat hij door het dak is gezakt." Door zijn vroege sprong wist hij te ontsnappen aan de Duitsers.

De Britse bommenwerper werkte mee aan de bevoorrading van de operatie Market Garden. De Duitsers waren echter in staat om een groot deel van deze bevoorrading via de lucht neer te halen.

