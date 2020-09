Onzekerheid bij NEC na positieve test: 'Natuurlijk ben je er bang voor'

De spelers en de staf werden vrijdag getest en zaterdag bleek Sellouf positief te zijn. Hij is direct in thuisquarantaine gegaan. De overige spelers en stafleden testten vrijdag negatief, maar ondergingen sindsdien geen test meer. Dat zal spoedig gebeuren.

Natuurlijk ben je er bang voor. We vinden heel erg voor Ayman en hopen dat hij snel herstelt", zegt spits Rangelo Janga. "We hebben één dezer dag een test en dan zal blijken of er nog meer positieve gevallen zijn. Maar ik voel me goed hoor."

Rangelo Janga in actie tegen Almere. Foto: Omroep Gelderland.

Volgens trainer Rogier Meijer had de situatie met Sellouf geen invloed op de wedstrijd. "Nee, absoluut niet. Het is gisteren bekend geworden. Het is bijzonder vervelend voor Ayman. Maar je weet dat het in deze periode kan gebeuren. Maar de jongens zijn daar vandaag geen moment mee bezig te zijn."

Slordig aan de bal

De trainer had wel een verklaring voor de nederlaag. "We waren de eerste helft heel slordig aan de bal. We zijn niet weggespeeld door Almere, maar we verliezen de bal achterin en krijgen een vrije trap tegen en dat is uiteindelijk een goal. We wisten van tevoren dat het niet zomaar zou lukken, maar dit is wel een tegenvaller."

Rogier Meijer coachend. Foto: Broer van den Boom

Domper

Janga erkende dat het moeizaam ging bij NEC. "We creëren te weinig, maar we waren slordig aan de bal, vooral in de eindfase. Ik heb ook weinig ballen gehad. We geven het weg vanuit een standaardsituatie. Het was niet onze avond. Een zware domper dat je thuis verliest. Als we hadden gewonnen, konden we aanhaken bij de bovenste plekken."