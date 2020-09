Ook lopend eerbetoon Sunset March is anders dan anders

De Sunset March is een eerbetoon aan Amerikaanse militairen die op 20 september 1944 tijdens Market Garden in kleine bootjes de Waal overstaken. Daarbij zijn 48 militairen gesneuveld. Corona zorgt voor flinke beperkingen bij dit lopend eerbetoon.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Tim Ruijling is ooit in 2014 begonnen met deze unieke herdenking. Hij baalt: "Het is verschrikkelijk dat wij mensen hebben moeten vragen om alsjeblieft niet naar de Sunset March te komen. Maar het gaat om corona en gezondheid gaat voor."

Alleen bestuur

Zondag lopen alleen bestuursleden de mars. Zij passeren 48 sets lampen. Elke set staat voor een gesneuvelde militair. Het respect voor de militairen is er niet minder om, maar ook bestuurslid George de Jongh loopt met een ander gevoel. "Het is best vervelend dat het zo moet, maar het is even niet anders. Geloof mij: we hadden het graag anders gezien."

Saluut bij monument

De sobere versie van de Sunset March eindigt bij het Waalcrossing monument. Daar brengen de paar deelnemers een eregroet en houden ze één minuut stilte.