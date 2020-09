Tientallen demonstranten in Nijmegen roepen op om vluchtelingen Lesbos op te vangen

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het protest werd mede georganiseerd door de SP, die de regering oproept 500 vluchtelingenkinderen op te vangen. Op Lesbos raakten zo'n 12.000 migranten dakloos na een grote brand in hun kamp Moria.

Het Nijmeegse raadslid Marij Feddema wil kijken of er zo'n honderd in de regio kunnen worden opgevangen. “Maar dat willen we niet doen door ze weer in tenten op een tentenkamp te zetten, maar door te kijken of we ook pleeggezinnen kunnen vinden”, zegt zij.

Nieuw kamp

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP was bij het protest in Nijmegen aanwezig en wil dat alle 12.000 vluchtelingen geëvacueerd worden. “Dat zal je als Europa gezamenlijk moeten doen.”

Een groot deel van de migranten is inmiddels opgevangen in een nieuw kamp op Lesbos. Na de brand in Moria zijn zes Afghanen gearresteerd op verdenking van brandstichting, onder wie twee minderjarigen.