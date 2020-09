Verbeek heeft geen moeite met favorietenrol De Graafschap

De Graafschap is goed begonnen aan het seizoen en geldt als titelfavoriet in de eerste divisie.

"Iedereen noemt ons de favoriet en daar lopen we ook niet voor weg", zegt aanvaller Danny Verbeek. "We hebben echt een goede ploeg. Het is wel een feit dat er meer ploegen mee gaan spelen voor de bovenste plekken. Er is vertrouwen in de groep, maar we weten dat we allemaal scherp moeten zijn. Want er staat morgen een lastige wedstrijd op het programma."

Want Jong AZ bezorgde De Graafschap vorig seizoen de enige nederlaag. "Ja, dat hoorde ik al. Aan ons om dat recht te zetten. Ik heb het toen op de TV gezien, dat zijn dingen die in het verleden zijn gebeurd. Daar kunnen we nu weinig meer mee. De ambiance daar, dat weet je. Daar hebben we al een aantal jaren mee te maken. Maar vanuit de laatste periode zijn we die ambiance nu wel gewend. Het is altijd de vraag wie er meedoen bij Jong AZ."

Verbeek speelt vanaf de rechterflank voorin. "Ja, daar voel ik me wel goed bij. Het was een moeilijke voorbereiding, daar heb ik zelf ook wel last van gehad. Ik voel dat ik sterker word, maar vind dat ik voetballend nog wel beter kan."