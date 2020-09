Hele families komen hier peren plukken in de zon

Je moet je wel even van tevoren aanmelden. Maar dan krijg je bij aankomst een papieren tas. En die mag helemaal vol peren. De perenboomgaard in Weurt is een genot. Zeker met dit zomerse najaarsweer komen hele families peren plukken. En proeven natuurlijk.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Eigenaresse Joke Feenstra kijkt het gemoedelijk aan. Het enige waar ze op let is of de bezoekers de peren wel netjes plukken. "Je pakt de peer vast bij de buik en beweegt hem dan een beetje draaiend naar boven. Dan laat de peer vanzelf op een natuurlijke plek los. Ik zeg altijd maar zo: het steeltje moet aan de peer blijven zitten", legt Joke uit.

Meer diversiteit

Een familie uit Velp heeft de tasjes al snel vol. "Dan gaan we nu ergens picknicken. Het is zulk rustig najaarsweer. Echt een genot." Wat ze met de peren gaan doen weten ze nog niet precies. "Gewoon zelf opeten en oja, aan een zieke buurman geven."

Een enkele wesp heeft ook een plekje gevonden op een peer. Maar daar heeft de familie geen last van: er is genoeg. Twee jongetjes zijn al aan hun vierde peer bezig.

Volgend jaar kan het er hier wel eens heel anders uitzien. De bedoeling is om de boomgaard om te toveren in een voedselbosboomgaard. "Veel meer diversiteit en variëteit, kijkt eigenaresse Joke alvast vooruit. "Een tasje peren kost een paar euro. Van de opbrengst wordt het voedselbos aangelegd."

Ondertussen is er al 45.000 kilo peren geoogst en nog steeds is er volop peer. Laat de nazomer nog maar even duren.