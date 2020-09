Doetinchem haalt 6500 kilo taxussnoeisel op voor kankermedicijn

6507 kilo taxussnoeisel is er in drie maanden opgehaald in Doetinchem om medicijnen tegen kanker van te maken. In totaal werd er landelijk 410.000 kilo opgehaald in de afgelopen maanden.

“Dat is redelijk richting het streven dat we hadden”, zegt coördinator Werner Toonen van de Taxus Taxi die de inzameling landelijk regelt. De doelstelling voor dit jaar was 425.000 kilo.

Van het snoeisel worden chemotherapieën gemaakt. “Er is mij altijd verteld dat er een kuub snoeisel nodig is voor een therapie. Ik ben er van overtuigd dat het minder is, maar daar ongeveer van uitgaand zitten we op 4000 therapieën.”

Genoeg voor 59 chemo's

In Doetinchem werd volgens inzamelaar BUHA genoeg snoeisel ingezameld om ongeveer 59 chemo’s van te maken. Hoeveel het er exact zijn ligt aan het Taxol, de werkzame stof, dat uit het takje komt.

De inzameling vindt jaarlijks in de zomer plaats, omdat dan de stof in de eenjarige takjes aanwezig is en de heggen gesnoeid worden. Wanneer de inzameling start verschilt, net als het einde. “We zijn iets langer doorgereden dit jaar omdat er nog voldoende werkzame stof in de plant zat”, zegt Toonen.

Volgend jaar gaat de Taxus Taxi weer rijden, maar wanneer is nog niet duidelijk. “De start is in principe altijd in juni, dat kan 3 juni zijn maar ook 15 juni”, sluit Toonen af.