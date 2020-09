Sterre (10) wil via de keepersschool van Susebeek naar Ajax

Hidde Jurjus, ex-De Graafschap en ex-PSV, is de bekendste. En de nieuwe talenten dienen zich alweer aan, zoals de pas 10-jarige Sterre Kamperman uit Neede. "Ik wil graag naar Ajax. Ik vind het leuk om lekker hoog te zweven en te duiken. En als het veld nat is, lekker over het veld schuiven. Tussen allemaal jongens is wel leuk, dat is op mijn club ook zo. Ik kan wel wat van ze leren, maar soms ben ik ook beter dan zij. En ik leer heel veel van Edwin."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Susebeek weet wat zijn keepersschool toevoegt. "Wij zijn er voor keepers die weinig tot geen keeperstraining krijgen bij hun club. En krijgen ze dat wel, dan zijn wij een fantastische toevoeging. Het is 19 jaar geleden begonnen met de insteek om te laten zien dat we een goede keepersopleiding hadden bij De Graafschap. Want er kwamen vaak keepertjes op proef, die op het laatst toch naar Vitesse en Twente gingen. Ik wilde laten zien dat het gaat om de inhoud van de training."

"Het is superleuk dat er zoveel keepers van ons het betaald voetbal hebben gehaald, maar dat is niet de reden waarom wij een keepersschool zijn gestart. We willen vooral iedereen individueel beter maken, dat is de insteek. Ik doe nog wel wat bij De Graafschap nu, de onder 21, 18 en 17. Dat is ook een fantastische lichting om mee te werken."

De 10-jarige Mees Wortelboer uit Zutphen traint al mee bij FC Twente, maar slaat nooit een zondagochtend bij Susebeek over. "Dit wordt mijn derde jaar. Ik leer hier hoe je moet duiken, de uitgangshouding, coaching, alles wat een keeper nodig heeft. Het is leuk met die andere keepers, we maken veel grapjes met elkaar. Dat is leuker dan als je als keeper alleen bent."