Arnhem wil asielzoekers blijven opvangen

Arnhem wil ook de komende jaren opvang blijven bieden aan ruim 300 asielzoekers die nu in de wijk Elden verblijven. Dat wordt duidelijk uit de reacties die de raadsfracties aan Omroep Gelderland geven. Of dat weer in het asielzoekerscentrum (azc) Elderhoeve gaat gebeuren, is nog niet helemaal zeker. Al heeft dat wel de voorkeur van een groot deel van de raad.

Onlangs kwam de gemeente met een onderzoek bij omwonenden van het azc. Onder meer bleek 70 procent daar weinig tot geen overlast van te ervaren, dus 30 procent wel. Het fietsgedrag van de asielzoekers en de rommel die zij op straat achterlaten, zouden de grootste ergernissen zijn.

Meerderheid voor opvang

GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en DENK Verenigd Arnhem geven aan dat de asielzoekers wat hen betreft in Elden kunnen blijven. Dat zijn zestien raadszetels, waar er twintig nodig zijn voor een meerderheid. Met de PvdA erbij, is die meerderheid er. De sociaal-democraten laten weten daar een beslissing over te nemen nadat ze deze week zelf met bewoners hebben gesproken. "Maar dan gaat het over de plaats in Arnhem", stelt raadslid Ria de Vries. "Want we willen de asielzoekers in ieder geval opvangen." Waarmee in elk geval helder is dat Arnhem voor opvang blijft zorgen.

"We moeten bescherming bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging", betoogt GroenLinks-raadslid Marie José Navis. Ook de ChristenUnie is daar voor, maar geeft de voorkeur aan een andere locatie. Mocht die niet voorhanden zijn, kan Elderhoeve wat hen betreft ook.

Vrijwel alle partijen geven aan dat de communicatie tussen gemeente en de buurt wel moet verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat die te wensen overlaat. Beloftes om overleg te blijven voeren, zouden niet zijn nagekomen.

Opvang in welgestelde wijken

CDA en VVD hebben de opvang liever niet in de Rijnstad. Zij vinden dat de regiogemeenten nu aan de beurt zijn. "Arnhem heeft haar verantwoordelijkheid genomen", meent Klaartje van Dillen (CDA). De SP pleit voor kleinschalige opvang. Dat zou beter zijn voor de integratie. Het liefst ziet voorman Gerrie Elfrink dat in de meer welgestelde wijken als Hoogkamp, Gulden Bodem en Schaarsbergen gebeuren.

Arnhemse Ouderenpartij (AOP) en Arnhem Centraal bereiden een voorstel voor om de asielzoekers in elk geval niet in Elderhoeve te huisvesten. Nico Wiggers (AOP) noemt het een 'slimme en smerige truc' van de wethouder om zoveel mensen bij haar onderzoek te betrekken. Daardoor lijkt het volgens hem alsof de meerderheid geen overlast ervaart, terwijl die verhouding heel anders ligt als je dichter bij het azc komt.

'Vijf jaar gelukszoekersellende'

Van de PVV hoeven de asielzoekers geen medewerking te verwachten. "Arnhem moet stoppen om mee te werken aan de migratie-industrie en het importeren van de levensgevaarlijke islam", stelt fractievoorzitter Coen Verheij. De gemeente moet Arnhemmers volgens hem niet nogmaals opzadelen met 'vijf jaar gelukszoekersellende'. "Sluit dit azc en ga ermee door tot ze allemaal gesloten zijn."