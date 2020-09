Hoe ziet 75 jaar vrijheid in de kunst eruit? Stadsmuseum Doetinchem laat het zien

"De tentoonstelling begint in de jaren 30 van de vorige eeuw en loopt door tot de kunst van vandaag", zegt Driessen. "Het laat de beperkingen van vrijheid zien zoals bijvoorbeeld de kunstwerken van Otto Pankok. Zo legt hij bijvoorbeeld de minderheden vast, de zigeuners en joden."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

In verschillende zalen worden verschillende tijdsperiodes uit de afgelopen 75 jaar getoond. In totaal hangen en staan er kunstwerken van 24 kunstenaars uit Duitsland en Nederland. "In één van de zalen zie je bijvoorbeeld de COBRA-kunstwerken van Karel Appel. In die periode was men op zoek naar vrijheid en zien ze dat bijvoorbeeld in kindertekeningen terug."

Bijzondere kunstwerken

Esther Ruessen straalt - als directeur van het Stadsmuseum Doetinchem - alleen maar trots uit. "Het is in Nederland nog nooit voorgekomen dat we een tentoonstelling hebben met Duitse en Nederlandse kunstenaars." Ze vertelt dat de tentoonstelling een onderdeel uitmaakt van het programma waarin we stilstaan bij 75 jaar vrijheid.

Van kunstenaar Armando zijn twee kunstwerken te zien die nog nooit in Nederland vertoond zijn. Armando groeide op in Amersfoort in de buurt van Kamp Amersfoort. Als kind zag en hoorde hij wat zich daar afspeelde. In zijn kunstwerken gebruikt hij dat als thema.

Tentoonstelling nog niet af

De tentoonstelling is overigens nog niet af, want Rosalie de Graaf (RoosArt) uit Doesburg, maakt vandaag en morgen het laatste kunstwerk. Met haar spuitbussen is ze buiten het museum op een doek van 2,5 bij 4 meter bezig met haar kunstwerk.

Bezoekers kunnen de tentoonstelling vanaf dinsdag bekijken.