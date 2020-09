Vader ziet Joris Nieuwenhuis niet finishen in Tour door kapotte camper

Bijna drie weken lang reed vader Nieuwenhuis achter Joris aan. Alle etappes stond hij langs de kant van de weg. Samen met een vriend trok vader rond. Waar ze stonden hingen ze de Achterhoekse vlag op, zodat Joris hen goed kon terugvinden in het publiek.

Vader Laurens Nieuwenhuis en zijn vriend Derk Jansen met de Achterhoekse vlag. Foto: Laurens Nieuwenhuis

Tot de motor van hun camper afgelopen vrijdag stukliep. Noodgedwongen keerden ze met de trein weer huiswaarts. Thuis voor de televisie is toch een andere beleving dan in Parijs, ziet vader. "Ik was er heel graag bij geweest."

'Hoogst haalbare'

Maar de prestaties van zijn zoon noemt hij 'geweldig'. "Hij heeft goed zijn werk kunnen doen en de sprints aangetrokken." Volgens vader was dit vanwege het vele klimwerk de 'zwaarste Tour ooit'. Zijn zoon zal het dan ook 'ongetwijfeld moeilijk' hebben gehad. Dat Joris de Tour uitrijdt, stemt hem tevreden. "Dat is het hoogst haalbare voor een wielrenner."

Of de carrière van Joris dan nu al is geslaagd? "Dan moet hij Parijs-Roubaix nog een keer winnen", droomt vader. "Dat vind ik een van de mooiste wedstijden." Ook hoopt hij dat dit niet de laatste Tour de France is, die zijn zoon rijdt. "Dit smaakt naar meer."

'Gewoon zijn werk'

Een feestje of huldiging na thuiskomst, hoeft van vader niet zo. "Het is gewoon zijn werk", zegt de Achterhoeker nuchter. "Dat moet hij gewoon doen, dat is toch normaal..."

Tenzij hij vanmiddag wint... Maar dat is in de gebruikelijke massasprint in de finish op de Champs-Élysées zondagmiddag niet heel waarschijnlijk, erkent vader Laurens.

De etappe begint om 16.00 uur, voorbeschouwingen vanaf 15.45 uur. De finish wordt verwacht vanaf kort voor 19.00 uur

