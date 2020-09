De Graafschap zal Jong AZ zeker niet onderschatten

Want vorig seizoen werd het 2-1 en was doelman Hidde Jurjus zelfs de beste man bij de Superboeren. Trainer Mike Snoei is er nog ziek van. "We moeten oppassen dat we niet in de rancune blijven hangen, maar we hebben daar op sportief gebied iets recht te zetten. Het was heel vervelend, omdat we een aardige eerste helft speelden en met 1-0 voor stonden. We vergaten 2-0 te maken en de tweede helft lieten we het met elkaar afweten en liepen daar tegen een knullige nederlaag aan."

Kijk hier de video, de tekst gaat daar onder verder:

Ander Jong AZ

Snoei heeft wat moeite met de grote wisselingen binnen beloftenteams. "Wij krijgen signalen dat het een heel ander Jong AZ gaat worden, vol met eerste elftalspelers. Daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. Aboukhlal, Sugawara, dat soort jongens gaat gewoon spelen. Niet erg, want dan krijg je een prima, leuk affiche. Alleen hoop je dat ze dat dan elke week op die manier invullen."

De Graafschap is ongewijzigd na de eclatante 4-0 zege op Roda JC. Jordy Tutuarima behoudt dus zijn basisplaats als linksback en Mo Hamdaoui staat er opnieuw naast. Sven Blummel trainde nog apart en is er niet bij tegen Jong AZ. De ploeg heeft nog geen normaal ritme met al een vrije speelronde en negen dagen tussen de volgende twee duels "Ja, ik had liever een programma gezien, waarin we elke week een beetje regelmatig aan de bak kunnen. Het is echt enorm gefocust zijn op zo'n trainingsweek, want het ritme wordt steeds verstoord. Daarom ook dat uitstapke naar Braunsweig en daarom proberen we nog een oefenwedstrijd in te plannen. Want straks in oktober hebben we ineens vier wedstrijden in tien, elf dagen."

Opstelling:

De Boer; Lelieveld, van Huizen, van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Opoku, Lieftink; Verbeek, Seuntjens, van Mieghem.