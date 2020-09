Huisman apetrots na Vitesse-debuut, maar 'baalde' van Nicky Hofs

Met een grote glimlach verschijnt Huisman voor de pers na afloop. Hij mocht in de 90e minuut invallen en nog twee minuten meedoen. "Dit voelt echt fantastisch. Gewoon mijn debuut na zeven jaar in de jeugd te hebben gespeeld. En dat ook nog eens in de Airborne-wedstrijd, dat telt wel mee. Dat is een hele bijzondere wedstrijd om je debuut in te maken, het is een droom die uitkomt."

Huisman draaide een goede voorbereiding bij Vitesse en werd nu beloond met een officieel debuut in GelreDome. "Ja, dat is toch anders dan in de oefenwedstrijden. Dit gaf echt een kick, met al die supporters erbij. Dat is fantastisch."

'Laat nou maar zitten'

Toch had het weinig gescheeld of Huisman had zijn debuut niet kunnen maken. Assistent-trainer Nicky Hofs ging in de blessuretijd nog instructies geven aan de middenvelder. "Hij liet me zien waar ik moest staan met de corners en vrije trappen. Ik dacht: laat nou maar zitten, straks fluit hij af, dan maak ik geen minuten."

Hazes zingen

Maar gelukkig voor Huisman maakte hij zijn debuut wel. Hoe hij dat gaat vieren weet hij nog niet, maar hij hoeft in ieder geval niet meer voor de spelersgroep te staan en te zingen. "Dat heb ik in de voorbereiding al gedaan, toen ik voor het eerst bij de selectie zat. Ik heb Hazes gezongen, dat ging heel behoorlijk. Vraag maar aan de andere jongens."