Tannane: 'Zo mooi scoren was geen surprise voor mij'

"Ik denk dat we het een kwartier zwaar hadden, maar daarna begon het wel te lopen", stelt Tannane na afloop. Dat lopen deden vooral de spelers van Sparta, achter de creatieve middenvelder van Vitesse aan. "Haha, ja, ik kreeg de kans om mijn acties te maken en anderen vrij te spelen. Als dat dan lukt, dan gaat het spel ook beter lopen." Het kostte hem alleen wel blauwe benen. "Ja, ik heb flink wat schoppen gehad, maar die krijg ik elke wedstrijd. Dat hoort een beetje bij mijn manier van spelen."

Mooie goals horen ook bij Tannane's manier van spelen. Hij maakt ze regelmatig op mooie wijze, maar de vrije trap van vandaag met zijn buitenkant van de wreef van ongeveer 30 meter van de goal was een 'beauty'. "Deze staat wel heel hoog op de lijst van mijn mooiste doelpunten. Maar ik heb er al een paar van deze gemaakt in mijn carrière. Dit was geen surprise voor mij."

'Blij na zo'n week'

Interim-trainer Edward Sturing verving vandaag trainer Thomas Letsch, die thuis zat met corona. De Eerbeker genoot ook met volle teugen van die vrije trap van Tannane. "Die was echt geweldig. Ik ben blij dat we daarna met 2-0 wonnen na deze vervelende week waarin acht stafleden en één speler positief testten op corona."

De trainer gaf vooraf aan dat hij weinig invloed zou hebben op de wedstrijd. Thomas Letsch zou de opstelling bepalen, maar tijdens de wedstrijd was de invloed van Sturing wel te zien. "Thomas zei ook tegen mij, je moet toch het gevoel van de wedstrijd hebben. Die heb je thuis voor de televisie niet. Hier heb je wel het gevoel wie je moet brengen op welk moment."

En daarom bracht Sturing in de slotfase nog het Huissense talent Daan Huisman. "Ja, dat was een mooi moment. Als je dat kan doen, moet je dat ook doen. De jeugd moeten we in de gaten houden hè."

'Airborne-wedstrijd mooier met festiviteiten'

Tot slot blikte Sturing nog terug op de Airborne-wedstrijd. "Laten we voorop stellen dat ik blij was dat er weer publiek is. Maar zo'n wedstrijd is toch mooier in een vol stadion met alle festiviteiten. Maar helaas, we zitten in een situatie dat je aanpassingen moet doen."