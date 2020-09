22 jaar lang was Mathijs uit Bemmel artiestenmanager, nu is zijn spaarpotje leeg

Mathijs van den Brink uit Bemmel heeft 22 jaar een goedlopend bedrijf als artiestenmanager, maar sinds 16 maart komt er geen cent meer binnen. Door corona zijn alle boekingen geannuleerd. Zicht op betere tijden is er ook niet en dus gaat de manager van Ronnie Ruysdael nu aan de slag bij een webshop voor seksspeeltjes in Beneden-Leeuwen.

"Het is niet anders", vertelt Mathijs van den Brink. In april stond hij nog in de belangstelling met zijn piepkleine zwembad in de tuin, waarin hij met een elastiek bevestigd aan de schutting baantjes weet te trekken.

Zie ook: Mathijs trekt baantjes in zijn eigen tuin nu het zwembad dicht is

Het spaarpotje raakt leeg

"Na de afkondiging van de lockdown ben ik na gaan denken, wat moet ik doen? Ik ben toen gaan zwemmen in dat zwembadje, maar ondertussen gingen maanden voorbij en de situatie voor de evenementenbranche werd er maar niet beter op. Op een gegeven moment hoorde ik Rutte in een persconferentie letterlijk zeggen dat de polonaise niet meer gelopen mag worden. Toen wist ik: ik heb geen keuze meer. Als je de koning van de polonaise (Ronnie Ruysdael) in je stal hebt, dan weet je dat je aan de beurt bent."

Het spaarpotje raakt leeg, vertelt Mathijs. "Ik kreeg financiële steun van vrienden, maar ik kwam gewoon in het nauw te zitten."

'Kom maar eens aan de bak'

Er zit niks anders op, Mathijs gaat solliciteren. Als hij na verschillende sollicitaties niet eens wordt uitgenodigd voor een gesprek, begint hij zich zorgen te maken. "Ik ben 49, zat 22 jaar in de muziek als artiestenmanager. Kom dan maar eens aan de bak."

In plaats van optredens doet de Nijmeegse artiest Ronnie Ruysdael sinds de lockdown zogenoemde snuffelstages. Hij bezoekt bedrijven en maakt hilarische video's. Zo komt Mathijs bij zijn huidige werkgever in Beneden-Leeuwen terecht. "Ik heb daar rondgelopen en alleen maar plezier gehad. Wat een vrolijke mensen en een goeie sfeer. Ronnie wees me op een vacature van marketingmanager, maar ik bleef toen nog hopen dat ik het wel vol zou houden."

'Mijn hele netwerk brokkelt voor mijn ogen af'

"Een maand later zat ik nog steeds thuis en er kwam nog steeds geen geld binnen. Al mijn vrienden in de evenementenbranche hebben ook al andere werkzaamheden. Heel bizar. Mijn hele netwerk brokkelt voor mijn ogen af. Onze artiesten hebben ook ander werk, in de fabriek of bij een hotel."

Mathijs besluit om de kans bij dit bedrijf te pakken. "Ik heb geappt of de baan nog vrij was en zo is het aan het rollen gekomen."

En Ronnie Ruysdael? Hoe moet hij verder zonder manager? "Ronnie kan geboekt worden als thuisparty bij iemand in de tuin. Hij komt dan met de feestkoets voorrijden. Een grote bus met een podium en muziekinstallatie waarop hij zijn optreden kan doen."

Mathijs heeft zin in zijn nieuwe baan. "Het is een leuke wereld om in te werken. Keihard, maar wel leuk", lacht hij.