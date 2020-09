Wereldtreffer Tannane helpt Vitesse aan winst in Airborne-wedstrijd

Het eerste thuisduel van het seizoen was voor Vitesse ook meteen het traditionele Airborne-duel. Toch ging het vooraf vooral over de corona-uitbraak bij de Arnhemmers, die acht stafleden en verdediger Jacob Rasmussen trof. Sparta miste de besmette Deroy Duarte.

Omdat trainer Thomas Letsch ook positief was getest, mocht Sturing weer eens op de bank plaatsnemen. Het Vitesse-icoon zag hoe zijn ploeg in de openingsfase grote moeite had om door de muur van Sparta heen te komen. De eerste echte kans was zelfs voor de bezoekers, maar doelman Remko Pasveer redde met zijn voeten.

Streep in de kruising

Onder toeziend oog van zo'n 6.500 mensen – stadion GelreDome was zo goed als uitverkocht – brak Oussama Tannane op prachtige wijze de ban. De aanvallende middenvelder streepte na een klein half uur spelen een vrije trap vanaf zeker 30 meter in de kruising.

Niet veel later was het al bijna gelijk, maar voormalig NEC'er Mohamed Rayhi lepelde oog in oog met Pasveer de bal net naast. Vlak voor rust was er nog meer goed nieuws voor Vitesse, omdat Michael Heylen zijn tweede gele kaart kreeg. De Spartaan gleed uit bij een tackle en kwam daardoor hard in bij Thomas Bruns.

Kans op kans

Na rust ging Vitesse nadrukkelijk op zoek naar meer doelpunten, maar onder meer Loïs Openda, Oussama Darfalou en Thomas Bruns hadden hun vizier niet op scherp staan. Het tiental van Sparta bleef daardoor nog lang in de wedstrijd, al zag voormalig Vitesse-trainer Henk Fraser zijn ploeg nooit gevaarlijk worden.

In de 82e minuut was daar dan eindelijk de beslissing. Doelman Benjamin van Leer liet een nieuwe inzet van Tannane los, waarna invaller Armando Broja er als de kippen bij was: 2-0. Vlak voor tijd mocht talent Daan Huisman nog zijn debuut maken voor de Arnhemmers.

Vitesse, dat vorige week al met 0-1 won bij RKC, staat door de zege voorlopig op de eerste plaats.

