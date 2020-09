'Dambond speelt Russisch roulette', topclub uit Wageningen wil hardere coronamaatregelen

Het is een heel werk deze eerste zaterdag van de landelijke competitie. Tafeltjes worden uit elkaar gezet, de luchtafzuiging moet aan en de raampjes van het clubgebouw worden wijd open gezet. Corona is in het land en dat is een lastige kwestie voor dammers.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

De koffiejuffrouw heeft het niet aangedurfd, dus is aan de spelers gevraagd zelf wat drinken mee te nemen. De luchtverversingsinstallatie is hier in Wageningen nieuw aangelegd. Maar hoe is het in andere afdelingen? "Daar wordt door de bond niet op gecontroleerd", aldus bestuurslid Marcel Monteba van de WSDV in Wageningen.

Desnoods beginnen we een kort geding Marcel Monteba

Urenlang geconcentreerd tegenover elkaar zitten, reizen naar afdelingen ver in het land. En natuurlijk de regel dat als een onverwachte zieke niet komt opdagen het hele team zonder punten zit waarbij zelfs degradatie dreigt. Het zijn regels waar Wageningen niet mee kan leven. De topclub heeft zelfs geopperd om de competitie online te spelen.

WSDV heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. De eerste brief met eisen in al naar de landelijke bond in Veenendaal verstuurd. Daarin stelt de club dat er 'Russisch roulette met de levens van leden' wordt gespeeld. "Desnoods beginnen we een kort geding", aldus Monteba.

Muisstil

Er wordt vandaag thuis gespeeld tegen 'Witte van Moort' uit Vriezenveen. Gelukkig zijn er geen zieken, dus gaan alle partijen door. Het is muisstil in het clubgebouw, alleen de klokken tikken na een zet.

Ondertussen bereidt de landelijke bond een persbericht voor dat de competitie zodanig wordt ingericht dat degradatie door ziekte niet mogelijk is, aldus voorzitter Frans de Jonge van de KNDB. Een deel van de eisen van Wageningen lijkt te worden ingewilligd.