Vissers op de bon bij grote controle langs de IJssel

Bernard Eertink uit Lochem heeft zich gesetteld aan de IJssel bij De Steeg. "Het is voor het eerst dat ik op deze plek zit", zegt de visser. Hij zit graag langs de waterkant en doet ook mee aan wedstrijden.

Vandaag zit hij in alle rust te genieten. "Dat is een vis", zegt hij terwijl hij zijn hengel pakt. "Het is een mooie dag, ik heb al van alles gevangen: voorns, brasem en windes."

Bernard Eertink uit Lochem vist de ene na de andere vis uit de IJssel. Foto: Omroep Gelderland

Controle op documenten

Terwijl hij de vis binnenhengelt en met een netje naar zich toe haalt komt een bootje met controleurs van de Hengelsport Federatie aangevaren. "Goedemorgen", zegt Bram Jacobs. "Controle, mogen wij uw papieren zien?" Eertink opent zijn viskoffer en tovert een mapje met papieren tevoorschijn. "Alstublieft".

Jacobs kijkt niet alleen naar de documenten. "Nee, we kijken bijvoorbeeld wat er aan de haak zit. Er mag namelijk geen levend aasvisje aanzitten. Ook kijken we of er geen gekleurde maden aanzitten, want dat is ook schadelijk voor de vissen."

IJsselvissers allemaal gecontroleerd

Het is voor het eerst dat alle vissers langs de hele IJssel op één dag gecontroleerd worden. "Dat komt omdat we een samenwerking zijn aangegaan met onze buurtfederatie, Sportvisserij Oost Nederland. Zij starten helemaal stroomafwaarts, wij starten stroomopwaarts en we varen dus naar elkaar toe." En dat betekent dat over ongeveer 127 kilometer, tussen Westervoort en Kampen, iedereen gecontroleerd wordt.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Van de acht bekeuringen waren er zes voor vissers die geen vispas konden laten zien. Daarnaast kreeg iemand een bekeuring omdat hij verboden vistuig voorhanden had en één visser viste met levend aas.

Vissen is in

De federaties controleren vaker, maar dit jaar is er wel iets aan de hand. Veel meer mensen zijn dit jaar gaan vissen. "We denken dat dat komt door corona", zegt Jacobs. "Mensen kunnen van alles niet meer en ze kunnen wel vrij naar buiten toe."

De afgelopen jaren was er een lichte stijging te zien van het aantal vispashouders, dit jaar is de stijging veel hoger. In het werkgebied van de Hengelsport Federatie Midden Nederland (Achterhoek en Rivierengebied) is een stijging van 22 procent te zien. "We hebben tienduizend nieuwe vispashouders erbij, we zijn van 46.000 naar 56.000 vispashouders gegaan".

'Vaker controleren is goed'

Bernard is blij dat er gecontroleerd wordt. "Het is lang geleden dat ik gecontroleerd ben, maar dit is alleen maar goed. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt en dat ook iedereen een pas heeft." Een boete voor het niet hebben van een vispas kost 140 euro. Andere bekeuringen zijn duurder. Bernard heeft alles perfect voor elkaar. "Zo zien we het graag", lacht Jacobs. Terwijl de Hengelsport Federatie de IJssel verder opvaart, gooit Bernard zijn hengel nog eens uit.