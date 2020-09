Enorme vlindertuin verrijst in het centrum van Tiel

''Bestuivende insecten hebben het hartstikke moeilijk'', vertelt Gera van der Leun van buurtvereniging Tiel Centrum XL. ''Hier krijgen ze een mooie, grote veilige haven.''

De vlindertuin is een idee van GroenLinks-raadslid Maureen Klijn die het samen met de buurtvereniging heeft opgepakt. Het dak van de parkeergarage Westluidense Poort moet een bloemenzee worden waarvan de insecten het hele jaar door kunnen snoepen.

Kijk hier de video, de tekst gaat daarna verder:

Crowdfunding

De tuin, genaamd de Zindering, is ontworpen door Edwin Barendrecht en beslaat zo'n 1.600 vierkante meter. Veel sponsoren dragen bij aan het project en er is een crowdfunding actie opgezet waarbij mensen 'zaaivlinders' krijgen in ruil voor een bijdrage. Dat zijn papieren vlinders met zaden van planten waar bijen en vlinders van houden.

De bewoners moeten nog flink aan de bak voor het zover is. Zo moeten er vele duizenden planten gepoot worden. "Het grove werk wordt door professionals gedaan'', vertelt Van der Leun. ''Op het moment dat de planten erin gaan, komen er tientallen vrijwilligers. Het wordt haast een militaire operatie om die vanaf 10 oktober op vier zaterdagen in de juiste vakken te planten.''

Tegenvaller

Momenteel is het huidige parkje dat vooral bestond uit gras, een paar plantvakken en bomen, afgezet met bouwhekken en is begonnen met de eerste voorbereidingen. Daarbij is een tegenvaller aan het licht gekomen. Er blijkt veel puin in de grond te zitten waardoor het grondwerk meer gaat kosten dan begroot.

Onderhoud

Ook wanneer de tuin af is, zijn er behoorlijk wat vrijwilligers nodig om het onderhoud van de tuin te doen. Of daar voldoende animo voor is moet nog blijken. ''Als ik zie hoeveel mensen zich opgeven voor het aanleggen en hoeveel mensen enthousiast reageren, dan heb ik er goede hoop op'', zegt de Tielse. ''Dat moet wel gedurende de jaren zo blijven, maar daar gaan we heel erg ons best voor doen.''

Volgend jaar zal het groen naast het cultuurcentrum Zinder in ieder geval een hele andere aanblik bieden. Van der Leun: ''De voorste strook is dan helemaal met gele bloemen begroeid de achterste stukken meer met de bonte kleuren. Het is dan gewoon een heel fijn parkje om even te gaan zitten of doorheen te lopen en hopelijk zijn er dan ook echt veel vlinders en bijen.''

Beluister hier de audioreportage: