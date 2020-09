Klok telt geduldig af tot het Fruitcorso kan losbarsten

''Het zou de zestigste editie zijn met echt hele mooie plannen'', zegt corsowoordvoerder Martijn van Eck, die net de laatste hand heeft gelegd aan een grote letter E van appels aan de gracht. ''Daar staat een grote streep doorheen. We zijn wel blij dat we nu dit kunnen doen. Dat we toch een klein beetje een corsogevoel neer kunnen zetten dit weekend. En verder zijn de ogen gericht op editie 2021.''

Wouter van de Lagemaat van corsoclub Tiel werkt aan de letter N. ''In maart toen corona kwam toen hield alles op'', vertelt hij. ''Toen kwam je er al vrij snel achter dat je die tijd niet meer kunt inhalen want je bent eigenlijk vanaf januari al bezig om een wagen te bouwen.''

Trots

Normaal gesproken zou hij waarschijnlijk tot diep in de nacht gewerkt hebben om deze zaterdag de wagen op het parcours te krijgen. En dan overheerst - als het goed is - de trots.

''Het mooiste is de gezelligheid en dat je het met z'n allen zoiets op de weg hebt gezet'', zegt de corsobouwer. ''Je hebt met z'n allen een plan, je maakt dat uiteindelijk tot een wagen. Die zaterdag komt het voorbij. Je kijkt natuurlijk ook naar de concurrentie maar je bent gewoon trots dat het gelukt is.''

Alles is dit jaar anders

Dit jaar is alles anders. ''Nu zijn we langzaamaan de hal weer aan het schoonmaken en kijken of we binnen de regels van corona al een beetje kunt gaan bouwen'', zegt Van de Lagemaat. ''En dan hopen dat we volgend jaar wel weer kunnen gaan plakken.''

En als de bouwers volgend jaar weer aan de slag kunnen, belooft het alsnog een hele mooie jubileumeditie te worden. Van de Lagemaat: ''We hebben natuurlijk al een halve wagen gebouwd. Dus als het weer mag heb je meer tijd en zou je hem nog mooier kunnen maken. Hopelijk is daarmee het zestigste corso volgend jaar nog mooier dan we bedacht hebben.''

