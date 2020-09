Duizenden toeristen mijden Huis Bergh

“Normaal trekken wij in het hoogseizoen 18.000 bezoekers, nu zijn dat er slechts achtduizend”, zegt Brouwer op serieuze toon. “Wij moeten het hebben van toeristen, maar ook zij blijven weg. Zelfs nu Nederlanders meer in eigen land op vakantie gaan, merken wij daar weinig van.” Volgens de directeur van Kasteel Huis Bergh is deze enorme daling in bezoekersaantallen direct te koppelen aan het coronavirus. Bezoekers moeten namelijk reserveren: “Per uur kunnen slechts vijftien mensen naar binnen. Hierdoor worden spontane bezoekers minder en bekijken mensen het kasteel vooral vanaf buiten.”



Evenals andere musea moest Huis Bergh vanwege het coronavirus sluiten tussen maart en juni. Vanaf de ‘heropening’ was het kasteel slechts vier dagen gedeeltelijk open in plaats van de gebruikelijke zes. De impact van het coronacrisis is wel een enorme aderlating: “We konden pas sinds deze maand ook op woensdag weer open, hierdoor zijn we nu vijf dagen geopend. Maar we kunnen door de beperkte ruimte in het verschillende ruimtes geen rondleidingen doen. Daarnaast is ook de toren nog steeds gesloten”, legt Brouwer uit.



Flink puzzelen

Naast dalende bezoekersaantal vallen volgens de directrice ook inkomstenbronnen als feesten en trouwerijen weg: “Op deze manier blijven er weinig inkomsten over. We maken dan ook dankbaar gebruik van overheidssteun.” Zolang de coronacrisis aanhoudt, blijft het zowel logistiek als financieel flink puzzelen voor Huis Bergh: “We weten niet hoelang de overheid ons blijft steunen", zegt Brouwer. "Valt dit weg, dan moeten we interen. We hebben een buffer om de klap op te vangen, maar dit moet geen jaren duren.”



Foto: REGIO8