NEC komt tekort en verliest terecht van Almere

NEC begon zonder Ayman Sellouf, die vanwege een corona-besmetting in thuisquarantaine zit. Edgar Barreto was terug in het elftal. De beginfase was vrij vlak van beide kanten. Verder dan een vrije trap van Jordy Bruijn kwam NEC niet. Almere had meer balbezit, maar de eerste grote kans was voor Joep van der Sluijs (foto), die de paal raakte.

Daarna nam Almere het heft in handen en voorkwam Norbert Alblas met een prachtige reflex de 0-1 van Lesquoy. En Boyaghlafen miste voor open doel. Vlak voor rust was er nog een aardige vrije trap van Elayis Tavsan, maar doelman Woud kon met moeite redden.

Almere slaat na rust toe

Na rust was Almere direct weer gevaarlijk, Mirani kopte net naast. Aan de andere kant had Ole Romeny een aardige actie. Maar Almere bleef dreigend en de 0-1 kon niet uitblijven: uit een hoekschop van Koolwijk kopte Mirani raak. Van der Sluijs had een aardig schot namens de thuisclub, maar recht in handen van Woud. NEC miste het vernuft om verder iets af te dwingen. Met veel aanvallende wissels probeerde trainer Rogier Meijer het tij nog te keren, maar zonder succes.

Door de nederlaag zakt NEC terug naar de middenmoot en is Almere in ieder geval voor even de nieuwe koploper in de eerste divisie.