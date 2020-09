Man in tuin gepakt na wilde achtervolging in Wezep

De politie heeft vrijdagavond een tijdje na een wilde achtervolging in Wezep een verdachte met nat pak aangehouden in een tuin in Oosterwolde. De man was de bestuurder van een gestolen witte bestelbus met valse kentekens en gestolen spullen, die is gedumpt vlak voor de bebouwde kom van Oldebroek, denkt de politie.

Volgens de politie begon de achtervolging toen de man een stopteken negeerde en het gas intrapte. De achtervolging zou gestart zijn bij een bedrijf aan de Rondweg in Wezep, waar een hek kapot is gereden. Ooggetuigen zagen vervolgens in de woonwijk Wezep Noord de witte bedrijfsbus achterna gezeten worden door de politie.

Vergeefs zoeken met speurhond

Vanaf daar is de bedrijfsbus de Zuiderzeestraatweg op gegaan richting Oldebroek waar de bus vlak voor de bebouwde kom bij een woning vlakbij de Verlengde Looweg werd achtergelaten. De verdachte ging er te voet vandoor. De politie kreeg de man daar niet te pakken, ondanks een zoekactie met een speurhond.

Afgedekte kentekenplaten

Intussen zou er in de omgeving van de Zwarteweg bij Oosterwolde iemand gezien zijn met een nat pak. Daar vond de politie een man in de tuin bij een woning die volgens omstanders voorbijgangers om een lift had gevraagd. De politie denkt dat hij de bestuurder is geweest van de bedrijfsbus en dat hij onderweg misschien in een sloot is beland. In de bus lagen valse kentekenplaten en gestolen spullen.

De bus is in beslag genomen. De originele kentekenplaten waren afgedekt waren met andere kentekenplaten.