VIDEO | The making of: de 'Wolf en de aquanaut'

Niet met een fles champagne, zoals met schepen gebeurt, maar met een paar flinke emmers authentiek Waalwater. Burgemeester Bruls mag ook een emmer tegen het brons aan smijten.

Kijk hier naar het hele bouwproces in 1 minuut. Tekst gaat eronder verder:

Minder gevaarlijk

In enkele uren tijd is hij donderdag op zijn plek gehesen, het beeld 'De wolf en de aquanaut'. De aquanaut, een jongetje met een duikbril op en zwemvliezen aan zijn voeten, lijkt klaar voor een duik in het water van de Waal.

De wolf is onder meer een verwijzing naar de vervaarlijke Waterwolf, uit een eeuwenoude tekst van Joost van den Vondel. Een verbeelding van onze strijd tegen het water. Met de herinrichting van de oevers is de rivier wat minder gevaarlijk geworden en meer een speelkameraadje. Dat is wat de jongen en de wolf proberen uit te dragen.

Meer gericht op het water

Nijmegen leefde lang min of meer met de rug naar de rivier. Maar door de aanpak van de oevers omarmt Nijmegen de Waal inmiddels. De Waalkade oogt nu groener, vriendelijker en meer gericht op het water.

In opdracht van het stadsbestuur zijn de wolf en de aquanaut het sluitstuk van de grootschalige herinrichting van het gebied rondom de Waal. Wie wil, wordt via een QR-code bij het kunstwerk naar een website geleid waarop een podcast te horen is met een verhaal over de wolf. Horecaondernemers op de kade serveren een biertje van de Nijmeegse brouwerij Oersoep dat naar het kunstwerk voor hun deur is genoemd: Waalwolf.

Zaterdagavond is de 1 minuut-making-of ook te zien op een groot scherm op de Waalkade.

