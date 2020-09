Provincie stuurt verkenner naar Scherpenzeel, burgemeester blijft thuis

Commissaris van de koning John Berends stuurt Paul Frissen naar Scherpenzeel. Frissen is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg University en heeft als opdracht om mogelijke oplossingen te vinden voor de bestuurscrisis.

Twee weken geleden zegden de wethouders in Scherpenzeel het vertrouwen in de waarnemend burgemeester op. Tijdens het onderzoek zal hij zijn ambt niet uitvoeren. De provincie Gelderland wil Scherpenzeel graag herindelen met Barneveld, de wethouders willen liever zelfstandig blijven. Zij zien deze stap als een overwinning.

Samengaan of zelfstandig blijven?

De verhoudingen in de Scherpenzeelse politiek staan al lange tijd op scherp en zijn tot op het bot verdeeld. De coalitie wil zelfstandig blijven, de oppositie verkiest de weg van de provincie en wil samengaan met Barneveld.

Berends sprak alle fractievoorzitters. Er blijkt grote verdeeldheid over de vraag 'hoe verder'. Frissen heeft al opdracht een analyse te maken van de conflicten en een oplossing te zoeken voor de crisis.

Izaak van Eekeren, één van de wethouders, laat in een eerste reactie weten de aanstelling van Frissen te zien als overwinning: "Het is goed dat we kunnen blijven focussen op het besturen van de gemeente en in gesprek kunnen met onze raad. Aangezien we voorstander zijn van transparantie zijn we blij met het onderzoek."

'Geen tijd om nieuwe burgemeester te zoeken'

Tijdens het onderzoek zal waarnemend burgemeester Harry de Vries zijn ambt niet actief uitoefenen. De commissaris laat in het persbericht weten dat hij heeft overwogen om tijdelijk een andere waarnemer in te zetten, maar dat daar geen tijd voor is.

De loco burgemeester, oftewel één van de wethouders, zal de honneurs waarnemen. De verwachting is dat het onderzoek van Frissen uiterlijk eind november is afgerond.

Zodra het rapport van de verkenner binnen is, zal Berends die aan de raad doorsturen. De raad bepaalt dan hoe hij hiermee omgaat. Het advies van de commissaris is om dit openbaar te bespreken, omwille van de transparantie.

