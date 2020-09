Eerder recyclede ze zelf niet eens, nu houdt Soufia de hele buurt schoon

Het is een rommeltje in Wijchen-Zuid. Afvaldumpingen, zwerfvuil en zakken vol met troep verloederen het straatbeeld. Daarom schakelt de gemeente vanaf zaterdag speciale afvalcoaches in, die de opdracht krijgen om de wijk flink op te knappen.

De grote schoonmaakbeurt is onderdeel van het project Hart van Zuid, dat van Wijchen-Zuid een fijnere leefomgeving moet maken. Afval is één van de grootste issues die in de weg staat van dat woongenot, zo blijkt uit een gemeentelijke enquête.

'Minder bezig met omgeving'

“Bepaalde straten zijn veel te vol gebouwd. Vooral rondom het winkelcentrum zijn in de jaren 80 een aantal flatgebouwen neergezet die we nu nooit meer op die manier zouden bouwen”, begint wethouder Paul Loermans.

“Daar wonen mensen die wat minder bezig zijn met hun omgeving. Ze slapen daar, gaan naar hun werk en komen ‘s avonds weer thuis, zonder daar echt naar om te kijken.”

Eén enthousiasteling

Afvaldumpingen, rommel op straat en vuilniszakken verloederen het straatbeeld van de wijk nu al een tijdje. Daarom hoopt de wethouder de buurt te mobiliseren om in actie te komen. “Zo is het idee van de afvalcoaches ontstaan”, voegt Loermans toe. Vooralsnog is er alvast één enthousiasteling die zich heeft aangemeld. Eerder recyclede ze haar eigen rommel niet eens, nu gaat Soufia haar buren leren hoe ze de boel een beetje proper kunnen houden.

Wat moet in welke zak?

De coach kan alles vertellen over recycling, het voorkomen van troep op straat en het aanbieden van afval, zodat zakken niet onnodig op stoep blijven staan.

“Stel je hebt een oude bank die je kwijt wilt, maar geen vervoer om hem weg te brengen. Dan kunnen mensen bij ons aan de bel trekken, zodat we samen op zoek gaan naar een oplossing”, vertelt afvalcoach Soufia Che, die zelf ook in Wijchen-Zuid woont.

“Het is mijn thuis. Ik probeer me altijd in te zetten voor de wijk, maar natuurlijk vind ik het zelf ook wel fijn als mijn straat er een beetje netjes bijligt.”

Kennis delen

Voor ze begon met haar afvaltraining, gooide coach Soufia al haar eigen rommel in één vuilnisbak. "Ik was totaal niet bezig met recyclen. En nu ben ik het officiële aanspreekpunt voor bewoners met een afvalprobleem. Dat is een flinke stap. Hopelijk kan ik mijn kennis delen met de buurt, zodat we de wijk samen mooi kunnen houden.”