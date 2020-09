KIJK LIVE | Speciale herdenkingsavond Slag om Arnhem

Kijk live mee. Hieronder vind je het volledige programma.

18.20 uur: Tijdens een speciale editie van De Week van Gelderland staan Angelique Krüger en Peter van der Heiden stil bij de herdenkingen in Arnhem. Samen met de gasten spreken ze over de Tweede Wereldoorlog. De Week van Gelderland zal vrijdagavond in blokken tussen de verschillende herdenkingen zullen worden uitgezonden.

18.40 uur: Er wordt geschakeld naar de Eusebiuskerk. De kerk vormt het decor voor de (besloten) herdenking van de Slag om Arnhem onderdeel van operatie Market Garden van 76 jaar geleden. De dienst wordt integraal uitgezonden.

19.30 uur: Door naar het Airborneplein. Tijdens deze herdenkingsceremonie worden alle geallieerden herdacht die gesneuveld zijn bij hun pogingen om de brug over de Rijn en veroveren en te behouden in 1944.

De voorbereidingen voor de herdenking waren deze vrijdag in volle gang:

20.30 uur: In verband met het coronavirus, wordt Bridge to Liberation dit jaar anders georganiseerd dan je gewend bent. Er is geen evenement op de Rijn aan de voet van de John Frostbrug, maar een speciale 'on screen'-editie.

De verhalen in Bridge to Liberation zijn echte verhalen die zich hebben afgespeeld tijdens de Slag om Arnhem en de daaropvolgende evacuatie. Ook dit jaar doen er verschillende topartiesten mee.

21.40 uur: Angelique en Peter sluiten de avond af. Een compilatie van de uitzending wordt om 22.20 uitgezonden.

Vrijdag 18 september, een aangrijpende avond, met een bijzondere afsluiter: het vieren van de vrijheid met een show vol muziek en spektakel bij Bridge to Liberation. Kijk live via TV Gelderland, of via livestream op Facebook, YouTube, website en app.

