VIDEO | Skypen met 100-jarige veteraan

Voor het eerst sinds de jaren 80 is er geen veteraan uit de Tweede Wereldoorlog bij de grootse herdenking van de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden. Niet bij de John Frostbrug of op de Ginkelse heide en niet bij het monument in de Berekuil. Dat is heel raar, vertelt 'veteranenmoeder' Hiltje van Eck (78).

Kijk hier naar een gesprek met Van Eck. Tekst gaat eronder verder:

"Ik ben er sinds 1984 bij betrokken en ken alle veteranen en alle gastgezinnen. Ik ken dochters van veteranen, die ook blijven komen als hun vaders er niet meer zijn."

'Teruggejaagd naar Engeland'

Via Skype belde de 100-jarige Britse Market Garden-veteraan Wilf Oldham in voor het programma De Week van Gelderland. Hij is één van die veteranen die normaliter naar Nederland zou komen, maar nu noodgedwongen thuis moeten blijven. Van Eck kent hem goed.

Oldham kwam pas 45 jaar na de operatie Market Garden terug in Arnhem. Hij had geen idee welk onthaal hem te wachten stond: hij dacht dat als hij er ooit nog een keer zou komen, dat hij teruggejaagd zou worden naar Engeland.

De Brit sprak online met tweevoudige Afghanistan-veteraan Mike Frijns over wat dat nu betekent, 'vrijheid'.

Bekijk dat gesprek hieronder terug:

"Het leek eigenlijk wel een vakantie op de dag van de landingen", vertelde de 100-jarige parachutist eerder. "Een mooie zondagmiddag. 24 uur later ging het helemaal mis. Het was een tragedie. We brachten vrijheid voor een aantal dagen, maar de Duitsers namen dit weer af."

Oldham realiseerde zich tijdens zijn terugkeer 45 jaar later hoeveel vriendschappelijkheid vanuit Arnhem en omgeving hij zichzelf jarenlang had ontzegd. Hij ziet zichzelf inmiddels als een gewone man, met een gelukkig leven.