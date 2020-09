INTERVIEW | Mike Snoei: 'Henk ten Cate was de beste kandidaat geweest voor Oranje'

Mike Snoei is een man met een mening en die kan zeer uitgesproken zijn. De trainer van De Graafschap werkte jarenlang met Henk ten Cate die in beeld zou zijn geweest bij Oranje. "Echt een gemiste kans." En over De Graafschap: "We moeten nu doorpakken."

Frank de Boer is onderweg bondscoach te worden van het Nederlands elftal als opvolger van Ronald Koeman. Maar als het aan Snoei had gelegen was de keuze van de KNVB op Ten Cate gevallen. De trainer uit Didam werkte een aantal jaren samen met de Amsterdammer bij het Griekse Panathinaikos. Later was Snoei ook zijn assistent in Qatar en China.

Autoriteit

Snoei was onder de indruk van de persoon én de trainer Ten Cate. "Ik spreek hem niet zo veel meer, we zijn acht jaar geleden allebei weer een andere kant opgegaan. Maar Henk is een autoriteit. Hij heeft echt overwicht en was de beste kandidaat geweest voor deze groep."

'Boefjes'

De geboren Rotterdammer verklaart zich nader. "Met Dwight Lodeweges, die de groep al goed kent, is Henk ook close. Dat was een voordeel. En een strenge hand is belangrijk voor dit Nederlands elftal, want er zitten ook wel een paar boefjes in. Deze generatie heeft ook een autoriteit nodig, vooral in begeleiding vooraf en tijdens wedstrijden. Die slechte eerste helft tegen Italië is ook geen toeval. Koeman zat er altijd bovenop. Voor mij was Ten Cate de enige goede kandidaat geweest en daarom vind ik het een gemiste kans."

Schrikken van Vitesse

De toon is gezet en Snoei heeft zijn eerste punt gemaakt. Het gesprek gaat verder over de actualiteit en de oplopende besmettingen in Nederland. De Graafschap is al weken uitermate voorzichtig, maar dat was 'buurman' Vitesse in Arnhem ook. Toch dook het coronavirus daar ineens vol op met acht getroffen leden in de staf tot gevolg. "Ja, daar ben ik van geschrokken", reageert Snoei op het nieuws vanuit zijn oude werkgever.

Nog voor corona-tijd: Hofstede en Snoei samen op de grasmat van De Vijverberg (foto Omroep Gelderland)

Zij aan zij

"Je ziet hoe snel het gaat en dit is natuurlijk ook wel verklaarbaar. Die mannen zitten bij elkaar op de club en hebben gewoon heel veel contact. Op een gegeven moment zit je weer zij aan zij met elkaar, het sluipt erin en is bijna niet te voorkomen. Ik merk dat met Peter (technisch manager Hofstede, RvdM) ook. Vorige week heb ik nog bij je collega's gezegd dat wij ook aan de beurt komen. Het is gewoon zo."

Bezoek van de bakker

De Graafschap doet er dag in dag uit alles aan om corona buiten de deur te houden. Zelfs trainingen, zeldzaam bij de Superboeren, waren lange tijd besloten en verboden terrein. De voetballers leven al weken in een afgesloten bubbel om zo veel mogelijk contact te vermijden. "Spelers komen ook niet op kantoor", weet Snoei. "Eigenlijk past dat helemaal niet bij ons, want bij deze club hangen mensen aan elkaar en gaan ze veel met elkaar om. Maar ik zie het bijvoorbeeld met het afleveren van schoenen of als de bakker op het stadion komt. We moeten gewoon enorm oppassen. Alleen het maakt het allemaal wel minder leuk."

Achter een reclamebord

De 56-jarige Snoei zegt best te worstelen met alle maatregelen. Hij geeft nog een voorbeeld van hoe voetbalclubs tegenwoordig moeten werken. "Gisteren hadden we op het veld een avond met sponsoren. Ralf en de trainer zitten dan achter een reclamebord, de andere jongens zaten binnen. Ik vind dat droevig, want ook dat past niet bij De Graafschap. De helft van de seizoenkaartenhouders moeten we teleurstellen, we hebben de regels bij het trainingsveld waardoor niemand ons meer van dichtbij kan zien. Het kost moeite om me daarin te schikken."

Gevaar op de loer

"Ik merk het thuis ook wel met mijn dochters", vertelt Snoei. "Zij hebben natuurlijk ook weer hun contacten met vrienden en zitten dan s avonds weer naast hun vader. Ja, ik hou van die gezelligheid en bij mij ligt het gevaar zeker op de loer. Ik moet echt oppassen, want het is risicovol. Ook ik moet de bubbel zo klein mogelijk houden. Het is de realiteit van dit moment, maar ik vind het soms super lastig."

foto: Omroep Gelderland

Na de uitbraak bij Vitesse, de coronabesmettingen bij Roda JC en ook enkele gevallen bij andere clubs, vreest de trainer van De Graafschap het ergste. "Het voetbal wordt niet gespaard en ik ben bang dat het komend weekend wel eens uit de klauwen kan gaan lopen. We hebben momenteel te maken met zeker tweeduizend besmettingen per dag. Je houdt je hart vast."

Nederlaag bij Jong AZ

Tussen alle onzekerheden door maakt Snoei zich met zijn selectie op voor de lastige uitwedstrijd tegen Jong AZ. Die staat voor komende maandag op de rol. Op 25 november 2019 verloor De Graafschap in Wijdewormer met 2-1. "Wrijf het er nog maar even in", reageert Snoei direct. Na die sof op een kille maandagavond verloor de titelkandidaat in de eerste divisie echter geen enkel duel meer. De Graafschap is ook dit seizoen weer prima begonnen met twee overwinningen op FC Den Bosch en Roda JC.

Hollandse voetbalschool

Snoei voelt zich thuis bij de club van de Superboeren in zijn tweede en ook laatste contractjaar. "Als je een tijdje bij een club werkt, groeit er iets. Dat lijkt me tenminste wel de bedoeling. De Graafschap is een volksclub en ik ben niet voor niets op mijn plek bij clubs als Sparta, Go Ahead Eagles en nu De Graafschap. Clubs met de pure Hollandse voetbalschool en ook nog altijd veel Nederlandse spelers. Dat spreekt mij aan."

"Het is hier bij De Graafschap ook beide voetjes op de grond en een grote groep mensen die meeleeft. Ik heb geen Twitter en ook geen Facebook, maar ik hoor voldoende geluiden om mij heen. Ook als we een prachtige overwinning hebben behaald, hoor ik van supporters direct wat er niet goed ging. Dat vind ik wel weer mooi en ook dat is de Achterhoek", lacht Snoei.

Snoei op afstand van de interviewer voor het duel met Roda JC

Eredivisieplan

De ambitieuze trainer zet dit seizoen opnieuw hoog in. Het doel is promoveren naar het hoogste niveau en nieuwe stappen zetten in Doetinchem. "Peter en ik hebben vorig seizoen al bewust een eredivisieplan geschreven wat besproken is met directie en RVC. Dat dat er nu ligt, wil niet zeggen dat alles nu hetzelfde blijft omdat we niet mochten promoveren. We moeten stappen blijven maken om straks met hopelijk wat vet op de botten een langere tijd in de eredivisie te kunnen spelen."

'Serieuze rol spelen in eredivisie'

De Graafschap maakte in de voorbereiding indruk tegen SC Heerenveen (5-1) en won later ook van Heracles. Wedstrijden die zorgden voor vertrouwen en bevestiging bij Snoei. "Clubs als Sparta en Heracles zijn mooie voorbeelden voor mij. Tegen dat niveau zitten wij al dicht aan met De Graafschap. Ik denk ook dat wij in de toekomst een serieuze rol kunnen spelen in de eredivisie. We stralen in deze moeilijke tijden al een enorme rust uit als club en organisatie. Daarom verder professionaliseren en doorpakken nu."