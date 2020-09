Pasveer is nu nieuwsgierig naar uitslag coronatest

De keeper van Vitesse beseft dat de Arnhemse club in een vreemde situatie terecht is gekomen. "Je weet dat het kan gebeuren dat er één of twee besmet raken, maar nu is de totale technische staf uitgeschakeld. Dit maak je niet vaak mee in het voetbal."

Zorgen om zijn eigen gezondheid heeft de 36-jarige doelman in ieder geval niet. "Wij hebben ook niet zoveel te maken met de trainers hè. We zitten niet in hetzelfde kantoortje, doen geen wedstrijdbesprekingen daar en maken geen analyses en trainingen. Wij doen ons werk op het veld en daar is het besmettingsgevaar stukken minder. Daarnaast zijn wij eergisteren en gisteren getest. Of ik daar spanning bij voel nu? Voorheen niet, nu ben ik er wel meer in geïnteresseerd. Ik voel me goed, maar dat hebben die stafleden ook en die zijn ook positief getest. Als je positief bent moet je toch thuisblijven, dat is een rare gewaarwording. Ik wacht de uitslag maar af, ik maak me er niet heel druk over."

'Sfeer rond Airborne-wedstrijd is totaal anders'

Hoewel het bij Vitesse nu vooral over corona gaat, hadden ze het liever over de Airborne-wedstrijd gehad van morgen. Een speciale traditie waarin de helden uit de Tweede Wereldoorlog worden geëerd. "Maar dat zal nu niet zo uitbundig gaan als normaal. De hele sfeer rond de wedstrijd is anders dan je normaal gewend bent. Je wil er een festiviteit van maken, maar dat kan helaas niet in deze wedstrijd", vertelt Pasveer.

