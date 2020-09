Pottenkijkers op Hoge Veluwe verstoren hertenbronst

Boswachter Henk Ruseler weet er alles van. In het Nationale Park De Hoge Veluwe is de bronst in volle gang. Zelfs nog tegen zonsopkomst laten de edelherten hun territoriumkreten horen. Het geburl lijkt in de vroege ochtend van alle kanten te komen.

Speuren naar verstoring

Ruseler geniet volop. Met zijn verrekijker speurt hij de bosrand af. Ziet hij onverwacht gedrag dat kan duiden op verstoring? Dit keer lijkt het mee te vallen en kunnen de dieren ongestoord hun gang gaan. Maar dat is niet altijd zo.

Bekijk hier een video. Tekst gaat eronder verder:

Regelmatig treffen boswachters mensen buiten de paden. Soms zelfs midden in een rustgebied. Ze verschaffen zich toegang door een hek open te knippen.

Niet goed voor soort

Met zulke acties verstoren ze het wild, legt Henk Ruseler nog maar een keer uit: "De dieren worden nerveus en de hindes rennen alle kanten op. Het sterkste mannetje kan ze daardoor niet allemaal bij elkaar houden en zwakkere mannetjes grijpen hun kans. En dat is niet goed voor de soort."

"Het is drukker geworden in het bos sinds corona", weet de boswachter. "We zien steeds vaker dat grote groepen mensen na zonsondergang de natuur in trekken. En het dan niet zo nauw nemen met de regels.

Het enige dat we kunnen doen is optreden en handhaven. Boetes uitdelen dus", zucht de boswachter. De edelherten in de verte sluiten zich daar burlend bij aan.