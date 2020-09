Van Rooij geniet bij jeugdig NEC: 'Oud genoeg is goed genoeg'

Hij is pas 19 jaar en afkomstig uit eigen jeugd. Tegen Volendam speelde NEC met zes spelers uit de eigen opleiding in de basis. "Ja, je ziet dat er veel jongens zijn doorgeschoven uit de jeugd. Oud genoeg is goed genoeg, zeggen ze bij ons. Dat klopt wel, ja. Bij mij gaat het met pieken en dalen, want bijvoorbeeld in Volendam had ik het de tweede helft wat lastiger. Daar moet ik mijn lessen uithalen en doorpakken."

De tegenstander van zondag, Almere City, is de nummer twee van de eerste divisie. "Ja, je kan het wel een topper noemen. Zij staan tweede en wij gedeeld derde met zes punten. Ze hebben opkomende backs en een fysieke spits, Verheydt. Maar wij zijn ook goed voorbereid. Ik had er al vertrouwen in dat wij bij Volendam drie punten zouden pakken. Het is snel concluderen op basis van de eerste drie wedstrijden, maar top vijf zou moeten kunnen en misschien nog wel hoger."