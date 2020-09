NEC-trainer Meijer vindt coronatest bijna net zo spannend als wedstrijd

"Op de wedstrijd na is dat het spannendste moment van de week, dat je die test hebt gehad en dan een dag later hoor je of negatief of positief bent getest", vindt trainer Rogier Meijer. "Dat blijft denk ik het hele seizoen zo. Tot nu toe is het elke keer goed gegaan. Maar ik weet niet of het te voorkomen is. We proberen er alles aan te doen, maar het is toch wel spannend."

Voorlopig is NEC nog zonder coronagevallen en wacht zondagavond de thuiswedstrijd tegen Almere City. Edgar Barreto trainde vrijdag niet mee, maar lijkt te kunnen spelen. "Daar ga ik wel vanuit. De afgelopen twee wedstrijden heeft de tactiek goed gewerkt. De jongens hebben dat echt perfect ingevuld. Als je ziet hoe we met name de eerste helft bij Volendam hoe goed we gevoetbald hebben en opgebouwd hebben, dat zijn dingen die we getraind hebben en hebben laten zien. Nu Almere, die doen het goed en hebben nog niet verloren. Een ploeg met ervaring en fysieke kracht, dus dat is voor ons weer een mooie uitdaging."

Het thuisvoordeel acht Meijer wel degelijk aanwezig, ondanks dat het lang niet vol zit. "Zeker vergeleken met afgelopen wedstrijd in Volendam, want daar vond ik het wel heel rustig. Bij ons was er thuis tegen Jong Ajax echt wel sfeer. Die jongens vonden het ook allemaal prettig om thuis te spelen, dus dat geeft een goed gevoel."