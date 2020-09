Ilona zorgt voor de artiesten van Bridge to Liberation

Camera’s opgesteld, kabels liggen klaar. Bijna alle is gereed voor een bijzondere Brigde to Liberation, vanuit het stadhuis in Arnhem. Een grote crew werkt hard om de show uitzendklaar te krijgen. Daartussen loot Ilona Dacosta. Zij begeleidt de artiesten.

Vanwege corona is alles anders dan anders deze vrijdagavond. Niet zoals traditioneel bij de John Frostburg, maar besloten vanuit het stadhuis. Wat er wel is, zijn muziek en bekende artiesten. En die moeten natuurlijk goed in de watten worden gelegd. Dat doet Ilona.

Gewoon wat eten en drinken

“Haha, ja de blauwe M&M’s die zou je verwachten ja”, lacht Ilona om de klassieke vraag. “Maar nee hoor, het zijn hele lieve artiesten. Ze willen niks bijzonders, gewoon wat eten en wat drinken. En misschien stiekem toch iets snoepen.”

Edsilia Rombley, Emma Heester, Lisa Loïs en Vinchenzo, je ziet ze allemaal vrijdagavond optreden. Artiesten met moeilijke dingen? “Ja, ik begrijp dat je nu sappige verhalen wilt, haha”, zegt Ilona.

“Maar nee hoor, die zijn er niet. Buiten dat, ze zien allemaal het belang van deze avond. Ze willen er echt iets moois van maken. Dus nee, ze zijn echt niet lastig.”

'Zonder jou is de show er niet'

“Het is heel mooi om onderdeel te zijn van zo’n show. Zonder jou is die show er niet. Ja, de artiest maakt de show. Maar het is wel handig als ze op de goede plek staan op de goede tijd. Het is wel spannend hoor. Ik heb nu al kriebels in mijn buik maar ik heb er heel veel zin in.”

Jos Verkuijlen sprak met artiestenbeleidster Ilona:

Toch is het een andere show dan anders en dat vindt Ilona jammer. “Dat het nu niet bij de brug kan, is ongelooflijk jammer. Kijk maar naar het zonnetje nu. De afgelopen jaren hadden we edities dat het keihard regende of heel koud was. Het wordt heel mooi vanavond, maar we hadden het heel graag op de brug gedaan. “

Bridge to Liberation is om 20.30 uur te zien bij tv Gelderland en online.



