Brand verwoest schuur in Winssen, rookpluim in verre omgeving te zien

Rond 11.15u kwam de brandweer in actie. Een uur later was de brand onder controle, en was van de schuur niet veel meer over. In de schuur stonden onder meer een tractor en een kleine graafmachine. Er raakte niemand gewond.

Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. In een naastgelegen schuurtje stond nog een gaskachel, maar het is niet bekend of die iets met de brand te maken had.

De Van Heemstraweg werd bij Winssen afgesloten toen de brandweer bezig was met blussen. Doorgaand verkeer werd omgeleid tussen Deest en Winssen.

Foto: John Beckmann / RN7.

