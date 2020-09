Sturing door corona op de bank bij Vitesse: 'Maar Letsch maakt de opstelling'

Met een grote glimlach stapt Sturing richting de pers op Papendal. "Nou, ik hoef me niet voor te stellen hè?"

Dat hoeft Sturing ook niet. Hij neemt Vitesse niet voor de eerste keer als interim-trainer onder zijn hoede. Het lijkt ook wel of de tijd stil heeft gestaan, want zowel bij de laatste (thuis)wedstrijd van het vorige seizoen (1-0 tegen FC Twente, op 7 maart, red.) als de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen is hij de trainer. "Ja, dan sta je er gewoon weer hè? Ik heb geen moment getwijfeld hoor. Er is nu een noodgeval bij de club. En dan gaan ze kijken wie dat noodgeval kan overnemen. En ja, dan kom je natuurlijk bij mij uit."

Dat hij geen twijfel had, is enigszins opmerkelijk aangezien Sturing eerder zei dat hij niet voor een korte tijd interim-trainer wilde zijn. "Maar in deze noodsituatie moet je klaarstaan. Iedereen moet elkaar helpen. Met Nicky Hofs en Tim Cornelisse hebben we donderdag en vrijdag training gegeven. Er moet natuurlijk gewoon gewerkt worden, de wedstrijd tegen Sparta gaat gewoon door, en terecht", stelt het clubicoon.

'Geschrokken'

Maar hoe zelfverzekerd Sturing er staat, is hij wel geschrokken. "Ja, ik ben vooral geschrokken dat zoveel mensen tegelijk besmet zijn. Maar ik heb contact met ze allemaal en gelukkig voelen ze zich goed en zijn ze er niet heel ziek van. Maar het blijft wel vervelend. Of ik angst heb dat ik zelf besmet ben? Ik ben gister nog getest, ik heb nog geen uitslag. Ik kan hier ook met corona staan terwijl ik jou te woord sta. Het kan dus zomaar."

Vrijdagmiddag wordt duidelijk of Sturing, of andere spelers, ook besmet zijn met het virus. "Maar als ik positief test, zit ik morgen niet op de bank. Dan wordt het wel wat krap. Qua personeel houdt het dan ook een keer op. Misschien kunnen de supporters het dan doen, want zij hebben ook het shirt al ontworpen."

'Thomas Letsch heeft de leiding'

Vooralsnog gaat de Eerbeker er wel vanuit dat hij morgen op de bank zit. De leiding ligt dus in principe bij Sturing, zou je denken. "Nee, Thomas heeft de leiding. Hij maakt ook de opstelling. We hebben ook continu contact met elkaar. Ik zal in noodsituaties tijdens de wedstrijd misschien zelf moeten schakelen. Maar het is niet zo dat ik de boel even omgooi en rare dingen ga doen. Alles ligt bij Thomas Letsch."

Airborne-wedstrijd

Dus Letsch zal ongetwijfeld een lijntje hebben met Johannes Spors tijdens de wedstrijd. Een wedstrijd waar door corona nu minder aandacht komt voor het feit dat het ook nog eens de traditionele Airborne-wedstrijd is. "Dat is een unieke wedstrijd in het seizoen, een hele speciale. Dus het is wel belangrijk dat we goed voor de dag komen", stelt Sturing. Net zo goed als de laatste keer dat Sturing op de bank zat in een thuiswedstrijd tegen Sparta? (7-0, red.) "Haha, ik teken ervoor. Maar of het zo gaat lopen, dat weet ik niet."

Vermoedelijke opstelling (onder voorbehoud positieve coronatesten): Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bruns, Tannane, Bero, Wittek; Darfalou en Openda.