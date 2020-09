Geslaagd! 21-jarige Leroy moest opnieuw afzwemmen voor Defensie

Leroy Geldof is de twintig gepasseerd en droomt van een baan bij de luchtmobiele brigade of het corps mariniers. Maar dan moet hij wel voldoen aan één essentiële voorwaarde: een zwemdiploma hebben. Die heeft de Hervelder ooit wel gehaald, maar hij was het papiertje kwijt. Daarom moest hij zaterdag opnieuw op.

"Balen", dacht Geldof, toen hij begreep dat hij als twintiger verplicht het water in moest plonzen. "Maar het komt zeker goed." De jongeman wil 22 september solliciteren bij Defensie en dan moet hij de diploma's laten zien. In zwembad De Lubert in Groesbeek moest hij aantonen dat hij zowel zijn A- als zijn B-zwemkwaliteiten nog steeds beheerst.

'Ik dacht: dat komt later wel'

Hij heeft een voorgeschiedenis met Defensie, want twee jaar geleden solliciteerde hij ook al. Toen liep het spaak op het ontbreken van een mbo-diploma op niveau 2 en werd hem toen ook al duidelijk gemaakt dat hij een zwemdiploma moest hebben.

Dat mbo-diploma heeft hij inmiddels zo goed als binnen. Maar afzwemmen, daar kwam hij in die jaren niet toe. "Ik dacht: dat komt later wel", aldus de Hervelder. Zaterdag is dat moment dus aangebroken.

Op de vraag of hij koudwatervrees had door de hele situatie was hij duidelijk: "Nee, het komt gewoon goed. Dit was gewoon een beetje pech hebben."

En zo geschiedde, want Geldof zwom als een vis door het water en kan nu verder werken om zijn droom te verwezenlijken.