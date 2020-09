Op zoek naar de tractor die mijn vader 25 jaar geleden verkocht aan een Achterhoeker

Ruim 25 jaar geleden verkocht mijn vader zijn geliefde Guldner 2 cilinder aan iemand uit de Achterhoek. Ik ben al jaren op zoek naar deze tractor. Mijn moeder wist me te vertellen dat hij uit Appeltern is opgehaald door twee mannen uit de Achterhoek met een dieplader.

Mijn vader is 25 jaar geleden overleden aan lonkanker. Hij was een keuterboertje, had één koe, twee schaapjes en een tractor. Voordat hij overleed verkocht hij zijn auto en tractor, via een advertentie in de krant. Ik was nog jong, had kleine kinderen. Heb er toen weinig aandacht aan besteed. Later kreeg ik interesse in tractoren.

Ik weet niet hoe oud de tractor was. Hij heeft hem zelf in Wijchen gekocht en een jaar of 12/13 in bezit gehad. Ik was het enige meisje thuis en mocht in hooitijd altijd op de tractor rijden, terwijl mijn broers de hooibalen erop gooiden.

Ik ben al een aantal jaren op zoek. Ben naar een tractormeeting geweest, ik heb op social media gezocht, heb een advertentie geplaatst in de Landleven, maar tevergeefs. Tractoren worden gekoesterd, dus ik denk dat hij nog kan bestaan. Ik wil hem zo graag traceren. Als ik weet waar hij staat, dan rij ik er morgen heen.

Weet u waar de Guldner 2 cilinder tractor van de vader van Annelies uit Appeltern nu is? Reageer dan hieronder.