Moet vader mishandelde campingjongen Winterswijk 5 jaar de cel in?

De vader van het Duitse jongetje dat drie jaar geleden volledig ondervoed en mishandeld werd ontdekt op een camping in Winterswijk, hoort vandaag bij het gerechtshof in Arnhem welke straf hij krijgt.

De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep 5 jaar cel. De moeder van het jongetje zit nog vast in Duitsland voor de mishandeling van een andere, oudere zoon. Haar zaak wordt later behandeld.

De ouders moesten dinsdag 8 september voor het hof verschijnen. De moeder kon niet uitgeleverd worden door Duitsland, daarom werd alleen het hoger beroep tegen de vader inhoudelijk behandeld.

De man en de vrouw zijn inmiddels uit elkaar, maar worden beiden verdacht van het mishandelen en verwaarlozen van hun zoon. Het stel heeft samen ook nog twee jongere dochtertjes. De drie kinderen wonen nu bij een pleeggezin.

'Als een zwijn behandeld'

De zaak kwam aan het licht toen het jongetje in juli 2017 op de camping in Winterswijk 's ochtends vroeg eten uit een koelkast pakte in de tent van een ander gezin. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren. Hij was acht jaar oud, maar zag eruit als een kind van vijf. De politie werd ingeschakeld.

De jongen vertelde de agenten dat hij regelmatig in een kist moest, waarin hij ook zijn behoefte moest doen en dat hij alleen 's morgens te eten kreeg. Dan gaven zijn ouders hem droog brood, soms beschimmeld. Volgens een van zijn twee zusjes werd haar broer door hun ouders als 'een zwijn' behandeld. Hij werd niet gedoucht, maar afgespoeld met de tuinslang.

De meeste buren op de camping wisten niet eens van zijn bestaan, zij zagen alleen de twee meisjes buiten. Het gezin verbleef al maanden op de camping in Nederland. Het stel was uit Duitsland gevlucht omdat de vrouw zwanger was en ze haar kind niet in de gevangenis wilde krijgen. Ze moest in haar thuisland namelijk nog de straf uitzitten die ze kreeg voor de mishandeling van haar oudere zoon.

'Vooral medelijden met zichzelf'

De rechtbank in Zutphen veroordeelde de vader en moeder in 2018 tot 3 jaar cel. De twee ontkenden de zware mishandelingen, maar zeiden dat de jongen regelmatig onhandelbaar was en dat hij daarom gestraft werd en dat hij soms in een kist moest, omdat hij anders wegliep.

Tijdens de zitting bij het gerechtshof - twee weken geleden - vertelde de vader met veel emoties dat hij nu inziet dat hij destijds loyaler was naar zijn vrouw toe, dan naar zijn kinderen. Bovendien was hij bang om naar de gevangenis te moeten als hij hulp zou inschakelen voor zijn zoontje.

De advocaat-generaal zag weinig berouw en schuldgevoel bij de man: "Ik heb een man gezien die vooral medelijden heeft met zichzelf." Daarom eiste ze vijf jaar cel. Vanmiddag zullen we zien of de raadsheren van het gerechtshof er ook zo over denken.

