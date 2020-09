'Stoppen met betalen per afvalzak is onverstandig'

Nu stoppen met diftar, het betalen per afvalzak, zou onverstandig zijn. Dat schrijft het Arnhemse college in een reactie op het SP-initiatief. Dat wethouder Cathelijne Bouwkamp dat standpunt inneemt, wekt geen verbazing. Het is de socialisten dan ook vooral te doen om een referendum af te dwingen. "En dat gaat zeker lukken", is fractievoorzitter Gerrie Elfrink overtuigd.

Na vele mislukte pogingen van hem en andere partijen om het veelbesproken systeem de nek om te draaien, vindt Elfrink het tijd om het volk naar hun mening te vragen. Daarvoor moest er eerst een formeel voorstel liggen waar de burger straks ja of nee op kan zeggen. Volgens de regels had het college vervolgens vier weken de tijd om daarop te reageren. Dat gaf Bouwkamp de gelegenheid om nog eens uiteen te zetten waarom diftar volgens haar een goed systeem is.

'1,5 miljoen euro duurder'

De hoeveelheid restafval moet namelijk omlaag en resultaten uit andere steden laten zien dat dat met diftar kan, constateert Bouwkamp. De financiële prikkel waarbij 'de vervuiler betaalt' zou daar een goed middel voor zijn. Zonder diftar zouden de totale kosten voor afvalverwerking 1,5 miljoen euro duurder uitvallen, rekent de wethouder voor.

De ondergrondse containers weer 'van het slot halen' leidt ertoe dat bedrijven en inwoners van omliggende gemeenten daar hun afval komen deponeren. Toen het pasjessysteem tijdelijk was uitgeschakeld, nam de hoeveelheid restafval namelijk met 4 procent toe, ziet Bouwkamp. Het openzetten van de containers en weer vergroten van de trommels, zou bovendien tot een investeringsverlies van ruim een miljoen euro leiden.

Wel ziet Bouwkamp de nadelige effecten van de grote verandering. Zij erkent de toename van afvaldumpingen en zwerfafval. Daarvoor zet zij extra in op handhaving en communicatie.

'Gaat gruwelijk mis'

Maar de mensen geloven niet in dat verhaal, meent Elfrink. "Dat bewijs zien ze elke dag in hun wijken, waar afval naast de container gooien wordt beloond." Deze reactie toont volgens hem eens te meer aan dat het referendum er moet komen. "Vooral in de kwetsbare wijken gaat het momenteel gruwelijk mis."

'Referendum in maart'

De volgende stap is om uiterlijk drie dagen voor er over het voorstel gestemd wordt 750 handtekeningen bij elkaar te hebben die een referendum ondersteunen. "Dat is natuurlijk wel wat werk, maar dat hebben we er graag voor over", zegt Elfrink.

Hij mikt erop om de volksraadpleging gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen in maart plaats te laten vinden. "Dat is makkelijker en goedkoper. Anders moeten mensen er apart voor naar de stembus."

