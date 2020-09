Parachutespringen gevaarlijk? 'Als ik alleen denk aan risico's, is niks in het leven leuk'

John Overvelde heeft een melkveehouderij aan de Lochemsestraat in Terwolde. Met regelmaat landen parachutisten bij hem in een weiland. "Normaal staan ze na een sprong meteen op en rapen ze hun spullen bij elkaar", vertelt de Terwolder boer. "Maar deze bleef gisteren liggen. Toen ben ik maar even gaan kijken."

Zie ook: Parachutesprong gaat mis; slachtoffer gewond afgevoerd

Het slachtoffer was aanspreekbaar, zegt Overvelde. "Alles ging goed, zei hij tegen mij. Alleen de landing." Dat er deze maand drie parachutisten na een sprong boven Teuge gewond raakten is volgens de melkveehouder 'pure pech'. "Al die sprongen, ik lig er niet wakker van. Je hoort ze in de lucht, het klinkt als klapperend plastic."

John Overvelde. Foto: Omroep Gelderland

De ongelukkige springer van donderdag was ervaren, meldt het Nationaal Paracentrum Teuge. De man had 400 tot 500 sprongen achter zijn naam. Het slachtoffer is voor controle van zijn rug naar het ziekenhuis gebracht. "We wachten nu op de uitslag van de CT-scan. Gisteravond was hij eigenlijk helemaal dik in orde. We zitten te wachten op bericht deze ochtend", zegt woordvoerder Erwin van der Braak.

Eerder deze maand liep een sprong van een man en een vrouw uit Duitsland niet goed af. Beiden zaten in hetzelfde toestel. Omwonende Karin zag het fout gaan bij een van de twee. Ze had net haar dochtertje uit school gehaald. "We keken in de lucht en zagen een parachutist naar beneden komen, ik dacht dit gaat niet goed."

Zie ook: Karin zag parachutist neerstorten bij Teuge: 'Ik dacht: dit gaat niet goed'

Een medewerker van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVVL) zegt dat in Nederland per jaar 90.000 parachutesprongen worden uitgevoerd. Dat het deze maand in Teuge nu een aantal keren niet goed afliep, komt volgens hem doordat op Teuge vaker dan elders in het land wordt gesprongen. De vrouw die begin deze maand ongelukkig neerkwam, brak haar beide enkels, zegt hij. De veiligheidscommissie van de KNVVL onderzoekt de drie ongelukkige landingen.

'Altijd schrikken als we de ambulance moeten bellen'

Ook Van der Braak maakt zich geen zorgen na de drie incidenten in korte tijd: "We springen nu heel veel in een korte tijd. We mogen door corona vanaf 1 juni weer springen. Dus er wordt in drie maanden tijd veel gesprongen. Bijna iedereen wil inhalen wat we normaal in 6 of 7 maanden doen."

Eveline Hoogstad. Foto: Omroep Gelderland

Geschrokken is hij wel door de drie incidenten deze maand. "Heel vervelend. Vooral voor de betrokkenen en hun familie. Gelukkig gaat het met alle drie erg goed. Ze zullen allemaal volledig herstellen. Maar het is altijd schrikken als we de ambulance moeten bellen."

Eveline Hoogstad uit Apeldoorn maakt vandaag haar eerste solosprong: "Ik heb twee keer een tandemsprong gedaan. Het geeft zo’n adrenalinekick. Het voelt zo onnatuurlijk om uit een vliegtuig te springen", zegt ze.

Natuurlijk, ze is zich bewust van de risico’s. "Er zijn zoveel back-upsystemen, het is eigenlijk zó veilig. Je moet zelf de procedures kennen en goed uitvoeren. Dan kan er weinig misgaan. Als ik in een auto stap, kan ik ook een ongeluk krijgen. Maar als ik aan de risico’s ga denken, dan is niks in het leven leuk."