Van Vleuten wacht operatie na valpartij: 'Dit is waardeloos'

Wielrenster Annemiek van Vleuten baalt na haar polsbreuk als leider van de Giro Rosa vooral dat ze het WK in Italië misloopt. "De mentale pijn is erger dan de fysieke. Ik wilde zo graag daar mijn trui verdedigen. Dat je in je allerbeste doen ooit niet op het WK kan gaan rijden, is wat nu echt heel veel pijn doet."

De rozetruidraagster uit Wageningen ging donderdag in de slotfase van de zevende etappe onderuit. Ze had direct door dat haar pols was gebroken. "Ik zag meteen dat mijn hand maar binnen stond. Er was geen dokter voor nodig om te zien dat het gebroken was", vertelt ze aan de NOS.

Ze reed de etappe uit en stapte daarna in de ziekenwagen richting het ziekenhuis. "Ze hebben het zonder verdoving rechtgezet, dat gebeurt blijkbaar in Zuid-Italië, in Nederland niet. Ik heb een heel zware minuut gehad in het ziekenhuis, maar het staat weer recht op elkaar."

Aan de zin waarin de 37-jarige Van Vleuten zegt niet naar het WK te gaan, voegt ze het woord 'hoogstwaarschijnlijk' toe. Ondanks de verwondingen houdt ze de deur op een kier volgende week zaterdag in Imola aan de start te staan. Tegen beter weten in, zo lijkt het. "Ik verwacht dat het vrijwel een onmogelijk verhaal gaat zijn, ik ga ervan uit dat het geen optie is."

Toch is er een sprankje hoop waar ze zich aan vasthoudt. "Ik heb contact met de arts die Tom Dumoulin heeft geholpen in 2016 en die zei: er is misschien nog wel iets mogelijk." In de Ronde van Frankrijk van dat jaar brak Dumoulin zijn pols om enkele weken later toch olympisch zilver op de tijdrit te winnen.

Van Vleuten, realistisch: "Maar goed, dat was voordat hij de foto's zag. Ik ga er morgen heen en me goed laten informeren en onderzoeken." De komende dagen zal Van Vleuten geopereerd worden. "Dan kijken we verder."

'Het hoort bij wielrennen'

Hoe teleurstellend ook, Van Vleuten voelt dat ze zichzelf niks kan verwijten en dat maakt dat ze nog voorzichtig kan lachen. "Ik ben er ook een beetje gelaten onder, het hoort bij wielrennen."

"Dit is waardeloos, helemaal als je in topvorm bent en met een WK-parcours dat je op het lijf geschreven is. Maar ik heb geen fout gemaakt, als ik mezelf iets kwalijk kon nemen, zat ik hier meer teleurgesteld. Het is supershit, maar part of the job."